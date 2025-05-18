Al Jazeera сообщила о десятках погибших в лагере Аль-Маваси на юге Газы

Al Jazeera: Не менее 36 человек погибли после удара Израиля по лагерю на юге Газы

Tекст: Ирма Каплан

Число погибших в результате атак Израиля по палаточному лагерю Аль-Маваси на юге сектора Газа, где находились перемещенные палестинцы, укрывавшиеся от боевых действий, достигло 36 человек, предает телеканал Al Jazeera.

«Израильские силы продолжают бомбардировать Газу, атакуя так называемую безопасную зону Аль-Маваси и погубив не менее 36 человек. Атаки происходят, когда Израиль мобилизуется перед расширенным наземным наступлением на Газу и возобновлением переговоров о прекращении огня с ХАМАС в Катаре», – говорится в сообщении телеканала.

Жертвы и раненые были доставлены в кувейтский полевой госпиталь и в госпиталь Насера в Хан-Юнисе, точное число раненых не приводится.

Армия обороны Израиля в ночь на 18 мая возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры арабских государств поддержали срочное прекращение боевых действий в Газе, выделив необходимость немедленного ввоза гуманитарной помощи населению сектора.

ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода, так как в секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев.