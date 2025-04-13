Азербайджан потребовал изменения конституции Армении

Tекст: Дарья Григоренко

Байрамов, выступая на Дипломатическом форуме в Анталье, подчеркнул, что Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией после Второй Карабахской войны, но требует устранения положений, содержащих территориальные претензии, передает Anadolu Ajansi.

Он отметил, что Азербайджан еще в 2021 году предложил перевернуть страницу вражды, однако призыв остался без ответа. Позже, в 2022 году, Азербайджан представил пять принципов мирного соглашения, которые обсуждались в течение 2,5 лет. Байрамов сообщил, что недавно был достигнут консенсус по проекту мирного договора.

Однако, по его словам, для подписания договора необходимо устранить дополнительные вопросы. «Самый важный из них – изменения в конституции Армении, которые касаются территориальной целостности Азербайджана», – заявил министр. Он также подчеркнул важность роспуска Минской группы ОБСЕ, которая, по его мнению, не принесла результатов за 30 лет.

Байрамов также отметил, что планы Запада по оказанию давления на Азербайджан потерпели крах благодаря поддержке Турции и других дружественных стран. Он осудил проармянскую позицию Запада и подчеркнул, что Азербайджан не поддастся давлению.

Байрамов также выразил поддержку Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), подчеркнув важность решения кипрского вопроса на основе равноправия и справедливости. Он заверил, что Азербайджан продолжит поддерживать ТРСК в международных организациях и в других вопросах.

В среду президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к началу шагов по установлению доверия с Арменией.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать согласованный мирный договор с Азербайджаном. Армения планирует сотрудничать с гражданской миссией Евросоюза после подписания мирного соглашения.