Аэропорт Саратова временно перестал принимать рейсы

Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами

Tекст: Максим Попов

Президент Владимир Путин заявил, что пленные, которые были взяты в Курской области, должны рассматриваться в первую очередь как террористы, передает ТАСС.

Путин сделал это заявление в ходе посещения пункта управления Курской группировкой. По его словам, такое отношение должно основываться на законах Российской Федерации. «Сейчас только что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Васильевич Герасимов упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации», – подчеркнул президент.

«Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно - ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», - подчеркнул глава государства.

Путин также добавил, что соблюдение этих законов в отношении противников, взятых в плен, имеет критическое значение для обеспечения безопасности в регионе. Он отметил важность строгого соблюдения правовых норм в данном контексте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин лично провел совещание в пункте управления Курской группировкой.