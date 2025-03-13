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Аэропорт Саратова временно перестал принимать рейсы
В аэропорту Гагарин Саратова временно ввели ограничения на прием и отправку рейсов
Аэропорт Гагарин в Саратове временно прекратил прием и отправку авиарейсов с 07.45 по московскому времени из соображений безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Как передает ТАСС, в аэропорту Гагарин в Саратове введены временные ограничения на работу. Пресс-служба Росавиации сообщила, что с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 07.45 по московскому времени аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Волгограда временно ограничили прием и выпуск самолетов для повышения безопасности полетов. МЧС ранее сообщило об угрозе атаки дронами в Татарстане.