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    Зачем Белый дом бьет в первую очередь по вассалам США
    Военкор: Дзержинск – ключевая точка для освобождения мощной агломерации на севере ДНР
    Двух россиян в Испании обвинили в срыве сотрудничества поддерживающих Украину стран
    МВД назвало шесть популярных схем мошенников в январе
    Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду россиского СМИ
    Появились первые кадры освобожденного Дзержинска
    Экс-главу Новгородской области Никитина назначили замминистра транспорта
    Возбуждено дело за нападение британского дипломата на российскую журналистку
    Сенатор Косихина выступила против новых выходных на Пасху и Троицу
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    24 комментария
    7 февраля 2025, 22:49 • Новости дня

    ПВО сбила три дрона ВСУ над Белгородской областью

    ПВО России сбила три украинских БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО уничтожили три беспилотных аппарата Украины в Белгородской области, сообщило Министерство обороны России.

    Российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Украины над Белгородской областью, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По данным ведомства, дроны были уничтожены в период с 20.30 до 21.30 по московскому времени.

    Ранее ПВО сбила 28 украинских дронов за ночь над тремя регионами, включая 13 беспилотников над акваторией Азовского моря и восемь над Ростовской областью.

    Также ВС России нанесли удары по аэродромам и местам подготовки к запуску БПЛА ВСУ.

    7 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США

    Советник Зеленского Подоляк заявил о желании Киева спровоцировать войну США с Россией

    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, что якобы принесло бы выгоду Украине.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины хотело бы спровоцировать военный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Подоляк отметил, что Киеву было бы «намного лучше» в случае подобного конфликта, хотя реализовать такое намерение крайне сложно, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала агентства «РБК-Украина». В ответ на вопрос ведущего, может ли президент США Дональд Трамп ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр», Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты». Он подчеркнул, что «необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России».

    В эфире Подоляк также добавил, что война между двумя мировыми державами была бы «другого уровня», что делает реальную перспективу такого конфликта «слишком сложной».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Владимир Зеленский признал, что Украина предложила США разработку крупных объемов полезных ископаемых и редкоземельных металлов на неподконтрольных Киеву территориях.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

    Коментарии (29)
    7 февраля 2025, 13:52 • Новости дня
    Российские войска освободили Дружбу в ДНР
    Российские войска освободили Дружбу в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив за минувшую неделю Крымское и Барановку, а за последние сутки – Дружбу в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии, а также штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований за неделю на этом направлении составили свыше 3720 военнослужащих, четыре танка, включая немецкий Leopard, 29 бронемашин, в том числе две американские машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113, а также шведский бронетранспортер Viking. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три – западного производства.

    Кроме того, активными действиями подразделений группировки «Запад» освобожден Новомлынск в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, воздушно-десантной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял свыше 1835 военнослужащих, два танка, 19 бронемашин, в том числе восемь американских бронетранспортеров М113. Уничтожен 71 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, 11 станций РЭБ и 20 складов боеприпасов.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1510 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 26 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства. Уничтожены 16 полевых складов боеприпасов и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, 21 танк, 161 бронемашина. Уничтожены 35 орудий полевой артиллерии и пять полевых складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

    Противник потерял свыше 955 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, 19 бронемашин и 31 орудие полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО. Уничтожены две станции РЭБ, сообщил Конашенков.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, бригад береговой обороны ВСУ и нацгвардии.

    ВСУ потеряли свыше 395 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 37 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.

    В Минобороны напомнили, что накануне подразделениями группировки «Север» была сорвана попытка контрнаступления ВСУ в направлении Черкасской Конопельки и Уланка Курской области. Были отражены восемь волн атак.

    В течение недели продолжалось уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области, а в минувшие выходные – Крымское в ДНР.

    За прошлую неделю ВС России освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне СВО.

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    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    7 февраля 2025, 16:17 • Новости дня
    ВС России освободили Дзержинск в ДНР
    ВС России освободили Дзержинск в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Город освобожден усилиями подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее ВС России освободили Барановку в ДНР.

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    7 февраля 2025, 12:49 • Новости дня
    Минобороны заявило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области

    ВС России сорвали контрнаступление ВСУ на Уланок и Черкасскую Конопельку в Курской области

    Минобороны заявило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Север» сорвали попытку контрнаступательных действий ВСУ в направлении Черкасской Конопельки и Уланка Курской области, все атаки противника были отражены, сообщили в Минобороны.

    В ходе отражения контрнаступления в направлении Черкасской Конопельки и Уланка противник потерял более 200 человек. Уничтожены восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 бронемашин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В целом в ходе наступления было нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ рядом с Гоголевкой, Гончаровкой, Лебедевкой, Малой Локней, Мирным, Николаевкой, Никольским, Новой Сорочиной и Свердликово. Были отражены две контратаки противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Викторовки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицей, Куриловкой, Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Новой Сорочиной, Свердликово, Суджей, Черкасской Конопелькой, Черкасским Поречным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Веселовкой, Мирлогами, Журавкой и Юнаковкой в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, уничтожены 11 танков, семь машин пехоты, три бронетранспортера, 38 бронемашин, три артиллерийских орудия, три миномета, пусковая установка РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», три инженерные машины разграждения и мостоукладчик. Кроме того, поражены три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58 230 военнослужащих, 348 танков, 251 машину пехоты, 197 бронетранспортеров, 1797 бронемашин, 1853 автомобиля, 412 артиллерийских орудий, 46 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 37 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

    Накануне Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения. Ранее оборонное ведомство сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области.

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    7 февраля 2025, 08:59 • Новости дня
    ВС России освободили три западных квартала Часового Яра в ДНР

    Российские войска взяли под контроль большую часть Часового Яра в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боевых действий в Часовом Яре российские силы освободили три западных квартала, включая стадион «Авангард» и больницу №3, заняли важные позиции на высотах.

    Российские войска достигли значительных успехов в Часовом Яре, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС России взяли под контроль большую часть города, в том числе стратегически важные объекты, такие как стадион «Авангард» и городская больница №3.

    Марочко отметил, что штурмовые подразделения закрепились на высотках, а также полностью освободили три западных жилых квартала. Российские войска также прошли большую часть северного квартала, что позволило им занять выгодные позиции для дальнейших действий.

    Кроме того, на юге Часового Яра российские силы взяли под контроль несколько участков автодорог. Это включает в себя переправы через реку Грузская, которые раньше использовались украинскими войсками. По словам Марочко, передовые подразделения ВС РФ начали работу в микрорайоне Шевченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре, после чего ВСУ начали массовую эвакуацию раненых солдат из этого населенного пункта в ДНР, а ударные дроны сорвали ротацию украинских военных в этом районе.

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    7 февраля 2025, 09:55 • Новости дня
    В Русском Поречном возле тел убитых жителей нашли флаг «Грузинского легиона»
    В Русском Поречном возле тел убитых жителей нашли флаг «Грузинского легиона»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В подвале села Русское Поречное рядом с телами замученных мирных жителей российские военные нашли флаг «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация), сообщили в подразделении российской группировки «Север».

    В Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили флаг наемников «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация). Флаг лежал в подвале, где находились тела убитых мирных жителей, передает РИА «Новости».

    По словам военных из группировки «Север», флаг принадлежал грузинским наемникам, которые ранее были замечены в Русском Поречном местными жителями.

    Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.

    Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.

    Также был задержан украинский военнослужащий Владимир Парафило, который признался в убийстве жителя Русского Поречного по приказу командования.

    Солдат ВСУ Евгений Фабрисенко на допросе сообщил, что мужчины в селе оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала на международных площадках осудить действия ВСУ.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя зверства ВСУ, заявил, что ООН выступает против убийства мирного населения.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как привлечь внимание международной общественности к зверствам ВСУ в Курской области.

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    7 февраля 2025, 18:30 • Новости дня
    Названы потери ВСУ при боях за Дзержинск

    Минобороны: ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек при боях за Дзержинск

    Названы потери ВСУ при боях за Дзержинск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в ходе боевых действий за город Дзержинск в ДНР потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих, сообщило российское Минобороны в пятницу.

    За пять месяцев интенсивных боев около 70% личного состава ВСУ было уничтожено, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В среднем ежедневные потери украинских войск достигали 200 человек убитыми и ранеными. В ходе операции российские военные уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов. Особо отличились военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны».

    Киевский режим превратил крупнейший населенный пункт Торецкой агломерации Дзержинск в мощный укрепленный район. Практически каждое здание было обустроено как долговременная огневая точка. Контроль над этим узлом обороны открывает дорогу к освобождению Константиновки и фланговому выходу к краматорской группировке ВСУ, подчеркнуло ведомство.

    Для удержания Дзержинска противник стянул внушительные силы, включая восемь бригад и до 50 батальонов, общей численностью более 40 тыс. военнослужащих. Среди них были националистические формирования и подразделения иностранных наемников.

    Площадь освобожденной городской застройки Дзержинска превысила 50 квадратных километров. В ходе операции также было освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории. Продвижение российских войск вглубь обороны противника составило более 13 километров.

    Напомним, в пятницу ВС России освободили Дзержинск (украинское название Торецк) в ДНР.

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    7 февраля 2025, 11:07 • Новости дня
    Российские войска отразили контратаку ВСУ в Запорожской области
    Российские войска отразили контратаку ВСУ в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска успешно отразили контратаку украинских сил у Каменского в Запорожской области, уничтожив до трех танков и до роты пехоты противника.

    Российские силы успешно отразили контратаку Вооруженных сил Украины в районе села Каменское в Запорожской области, сообщает ТАСС. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что в результате столкновения уничтожено до трех танков противника, а также значительная часть украинской пехоты.

    Рогов подчеркнул, что противник предпринял «для ума необъяснимую» попытку контратаки, направив на позиции российских сил три танка и до роты пехоты. В результате этой атаки часть украинских солдат была уничтожена, а оставшиеся вынуждены были отступить.

    Инцидент произошел на Степногорском направлении у Каменского, где российские войска продолжают удерживать позиции. По словам Рогова, действия ВС Украины не принесли им значительного успеха, российские войска продолжают контролировать ситуацию в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы уничтожили тяжелую технику ВСУ под Ореховым, а также сорвали переброску техники ВСУ на Запорожском фронте. Ранее сообщалось, что ВСУ после перерыва атаковали силы России в Запорожской области.

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    7 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Появились первые кадры освобожденного Дзержинска

    Опубликованы первые кадры освобожденного Дзержинска в ДНР

    Появились первые кадры освобожденного Дзержинска
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы первые кадры из освобожденного города Дзержинска в ДНР, где по периметру видны терриконы с укреплениями ВСУ.

    Видео из освобожденного города Дзержинска в ДНР появились в распоряжении РИА «Новости».

    На кадрах видно, что город по периметру окружен терриконами, на которых ВСУ выстроила оборонительные укрепления. В освобожденном Дзержинске также заметны признаки недавних боевых действий, включая разрушенные здания и дым от взрывов.

    Об освобождении Дзержинска из сообщений Минобороны России стало известно в пятницу. В операции участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

    Военкор Александр Коц сообщил, что Дзержинск является воротами в северную часть ДНР, освобождение этого города снизит количество атак на Горловку, а также будет способствовать будущей операции по освобождению Константиновки.

    Минобороны сообщило, что украинская армия в ходе боевых действий за город Дзержинск в ДНР потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих.

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    7 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за потери

    Боец ВС России рассказал о казнях ВСУ жителей в Русском Поречном из мести за потери

    ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за потери
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные расправились с мирными жителями Русского Поречного после значительных потерь в боях с российскими силами, рассказал боец освобождавшего поселок 352-го батальона с позывным Странник.

    По словам Странника, ВСУ понесли большие потери возле поселка Русское Поречное, в окрестностях было уничтожено несколько сотен украинских военных, бронетехника, передает РИА «Новости».

    В отместку за свои поражения украинские боевики жестоко расправились с мирными местными жителями, предположил российский боец.

    «Наши подразделения продолжают двигаться, будут двигаться до конца, пока не освободят нашу землю от фашистских выродков», – заявил он.

    Корреспондент РИА «Новости» отметил, что лесопосадки вокруг поселка заполнены телами украинских военнослужащих. На земле валяются обрывки униформы и остатки снаряжения, произведенного в странах НАТО. Над местностью постоянно кружат беспилотники. В нескольких километрах от населенного пункта находится уничтоженный БТР-3 украинских формирований.

    Ранее в подвале села Русское Поречное рядом с телами замученных мирных жителей российские военные нашли флаг «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация).

    Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.

    Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как привлечь внимание международной общественности к зверствам ВСУ в Курской области.

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    7 февраля 2025, 00:26 • Новости дня
    Посол России во Франции заявил о желании Запада заморозить конфликт на Украине

    Посол России во Франции Мешков заявил о планах Запада перевооружить ВСУ под прикрытием заморозки конфликта на Украине

    Посол России во Франции заявил о желании Запада заморозить конфликт на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не намерена поддаваться на «уловки» Запада, который хочет заморозить конфликт на Украине для перевооружения ВСУ, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Мешков отметил, что западные страны стремятся к приостановке конфликта, так как они видят развал фронта на Украине. На Западе хотят «разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск». «Мы это все видим и на такие уловки вряд ли поддадимся», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась против временного перемирия или заморозки конфликта на Украине, подчеркнув, что такие меры будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима и для попыток вооруженного реванша.

    Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    7 февраля 2025, 09:39 • Новости дня
    ВСУ не успели укрепить границу с Днепропетровской областью

    Украинские войска не успели создать укрепления на границе с Днепропетровской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска не успели создать полноценные укрепления на границе с Днепропетровской областью, включая окопы, которые, по мнению силовиков, недостаточны для эффективной обороны.

    Украинские силы не успели создать достаточные укрепления на границе с Днепропетровской областью, сообщает ТАСС.

    Источник в силовых структурах подчеркнул, что «со стороны Красноармейска серьезных укреплений на границе с Днепропетровской областью противник настроить не успел. Есть, конечно, окопы, но этого явно не достаточно для полноценной обороны».

    Также отмечается недостаточная фортификационная подготовка с южной стороны Донецкой народной республики в направлении Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в клещи Красноармейск в ДНР, командование ВСУ перенесло управление из Красноармейска в Днепропетровскую область, а перед отступлением ВСУ заминировали центр города.

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    7 февраля 2025, 08:42 • Новости дня
    Ганчев: Киев вывез из Харькова и Купянска лояльных России граждан

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан, сообщил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

    По словам Ганчева, Харьков и Купянск находятся практически на линии боевого соприкосновения с 2022 года, что заставляет многих жителей покидать эти города самостоятельно или в результате насильственной эвакуации, передает РИА «Новости».

    Ганчев уточнил, что принудительная эвакуация особенно касалась молодежи и детей, которых вывозили, чтобы занять их жилье и не оставлять у себя в тылу лояльных к России граждан, способных оказать поддержку. Он также отметил, что в Харькове во время насильственной мобилизации многие жители были вынуждены покинуть город из-за тяжелых условий жизни.

    Некоторые из эвакуированных первоначально отправлялись в Россию, в то время как другие выезжали через третьи страны на Запад. Ганчев подчеркнул, что в результате этих действий количество жителей в Харькове и Купянске значительно сократилось.

    Ранее Ганчев сообщил, что украинские власти эвакуируют из Харьковской области молодых людей, оставляя стариков без помощи под обстрелами.

    В сентябре 2022 года украинские войска расстреливали колонны с мирным населением, включая детей, при попытке эвакуации из Купянска и Изюма на территорию России.

    Напомним, в мае прошлого года Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области, а ВСУ начали создавать огневые позиции в жилых кварталах Харькова.

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    7 февраля 2025, 06:45 • Новости дня
    ВСУ заминировали центр Красноармейска перед отступлением

    ВСУ заминировали социальную инфраструктуру Красноармейска перед уходом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ подготовили к подрыву центр Красноармейска, включая важные социальные объекты, в ожидании возможного отступления из города.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали центр города Красноармейска, готовясь к отступлению, сообщает ТАСС. Эту информацию предоставил Виктор Водолацкий, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. По его словам, ВСУ, покидая населенные пункты, в первую очередь минируют объекты социальной инфраструктуры, такие как школы, больницы и детские сады.

    По словам Водолацкого, специально заминированы и другие значимые объекты в Красноармейске, включая район рынка и технологического колледжа. Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы максимально нанести ущерб при отступлении. Если ВСУ удастся покинуть город, они взорвут все заминированные объекты, добавил Водолацкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в клещи Красноармейск в ДНР, командование ВСУ перенесло управление из Красноармейска в Днепропетровскую область, а ВСУ потеряли группировку у Красноармейска.

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    7 февраля 2025, 11:05 • Новости дня
    На Украине экстренно отключили свет в шести областях

    «Укрэнерго» сообщила об экстренных отключениях в шести областях Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» ввела экстренные отключения электроснабжения в шести областях Украины.

    По данным компании, свет отключен в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично в Черкасской областях, передает РИА «Новости».

    Эти меры также затронули районы ДНР и Запорожской области, которые находятся под контролем ВСУ.

    В «Укрэнерго» подчеркнули, что такие меры вынуждены и необходимы для стабилизации энергосистемы страны.

    В декабре прошлого года Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Стабилизационные отключения электроэнергии на всей территории Украины введены на сутки для снижения нагрузки на энергосеть.

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