Россия и Нигер подписали меморандум о геологоразведке

«Зарубежгеология» и министерство горнодобывающей промышленности Нигера подписали меморандум о геологоразведке

Tекст: Антон Антонов

Документ предусматривает долгосрочное партнерство с целью укрепления потенциала Нигера в разведке и добыче минеральных ресурсов через инновационные методики и передачу технологий, передает ТАСС со ссылкой на RTN.

Нигер, обладающий богатыми, но слабо разработанными месторождениями, стремится внедрить современные методы эксплуатации полезных ископаемых. Российская компания «Зарубежгеология», по данным RTN, готова предоставить технологии в области картографии, анализа геофизических данных и оценки запасов сырья.

Стороны договорились об обмене научными данными, реализации совместных геологоразведочных программ и подготовке специалистов из Нигера российскими экспертами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует открыть дипломатические представительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. В ноябре российская сторона передала нигерийской партию военной техники. В Ниамее рассматривается вопрос создания парка дружбы Нигера и России. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил, что страна заключила военные соглашения с Россией, Турцией и другими странами из-за отсутствия поддержки со стороны США в борьбе с терроризмом.