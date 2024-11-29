Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Россия поставила военную технику Нигеру
Нигерийское ТВ сообщило о поставках Россией военной техники в страну
Российская сторона передала нигерийской партию военной техники, ее доставили на самолетах Ан-124, сообщили в пятницу местные телеканалы.
Поставку осуществили через министерство национальной обороны Нигера, а транспортировка прошла на российских самолетах Ан-124, передает ТАСС со ссылкой на телеканал RTN.
Техника была официально принята шефом логистического бюро генштаба Нигера, на церемонии присутствовали высшие военные чины страны.
Телеканал указал, что поставка является частью укрепляющегося военно-технического сотрудничества между Россией и Нигером. Это сотрудничество направлено на помощь Нигеру в обеспечении безопасности и усилении наступательных операций против террористических группировок в стране.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что российская сторона работает над возвращением своего посольства в Ниамей, чтобы восстановить дипломатическую инфраструктуру и укрепить двусторонние отношения с Нигером.