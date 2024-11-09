Лавров: Россия работает над возвращением посольства в столицу Нигера

Tекст: Мария Иванова

Россия намерена вернуть свое посольство в столицу Нигера, Ниамей, передает ТАСС. Об этом сообщил Сергей Лавров на встрече с главой МИД Нигера Бакари Яу Сангаре на полях конференции Форума партнерства Россия – Африка. В заявлении Лавров отметил, что возобновление работы посольства поможет укреплению двусторонних отношений и восстановит дипломатическую инфраструктуру.

Лавров также подчеркнул, что стороны обсудили дальнейшее укрепление российско-нигерских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также обсуждались международные и региональные вопросы, включая ситуацию в Сахаро-Сахельской зоне. Было отмечено единство позиций России и Нигера в отношении политики коллективного Запада и необходимости координации действий на международных площадках.

Конференция Форума партнерства Россия – Африка проходит на федеральной территории Сириус и включает участие более 1 500 делегатов, из которых более 40 – министры из Африки. Это подчеркивает заинтересованность России в активизации взаимодействия с африканскими странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо на конференции в Сочи подчеркнул необходимость взаимовыгодного сотрудничества для африканских стран, обвинив Запад в неоколониализме.

Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка стала важной площадкой для укрепления двусторонних связей и разрушения надежд на изоляцию России, заявила Мария Захарова. Россия укрепила свои связи с Африкой, подписав 33 соглашения о военно-техническом сотрудничестве.