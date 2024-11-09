МИД Конго обвинил Запад в обмане Африки ради ресурсов

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо обвинил западные державы в обмане африканцев, сообщает РИА «Новости». По его словам, Запад видел в африканском континенте лишь источник поставок природных ресурсов.

Во время выступления на первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи он подчеркнул, что Африка, обладая богатыми природными запасами, все еще не смогла достичь значительных успехов из-за такого отношения.

Гакоссо также отметил, что африканцам необходимо не милосердие Запада, а взаимовыгодное сотрудничество. Он поддержал слова президента России Владимира Путина, который ранее заявил о неоколониальном характере западной политики. Министр подчеркнул, что африканцы хотят взаимной выгоды и справедливых отношений с великими державами.

«Президент Путин полностью прав... Нужна справедливость в отношениях между державами – великими державами и африканскими странами – чтобы отношения были взаимовыгодными. Это все, чего хотят сегодня африканцы... Африканцам не нужно милосердие Запада, не нужна жалость к самим себе. Они такие же люди, как и все остальные. Они должны бороться, они должны работать, они должны блистать в мире, которому принадлежат. Им не нужна жалость», – заметил Гакоссо.

Кроме того, Гакоссо назвал санкции против России неэффективными и рассказал, что смеялся, когда они были введены. «Я знал, что это никогда не сработает», – заявил он. Министр привел в пример Кубу, которая пережила длительные санкции, и подчеркнул, что такие меры не принесли желаемых результатов.

Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка проходит в Сочи с 9 по 10 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подписала 33 соглашения о военно-техническом сотрудничестве с африканскими странами, что укрепляет ее связи с континентом.

Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка стала важной площадкой для укрепления двусторонних связей и практического сотрудничества, разрушив надежды на изоляцию России, подчеркнула представитель МИД Мария Захарова.