Путин: Увеличена квота на обучение студентов из Гвинеи-Бисау в российских военных вузах

Tекст: Валерия Городецкая

Путин отметил растущий интерес молодежи этого государства к получению образования в России, как в гражданской, так и в военной сферах, передает ТАСС. «Мы даже увеличили квоту для наших бисайских друзей на текущий год», – подчеркнул Путин.

Кроме того, Путин озвучил данные о росте товарооборота между Россией и странами Африки в 2024 году, который увеличился на 10%. Он подчеркнул необходимость развития торговых и экономических связей и выразил надежду на дальнейший рост взаимодействия. «Я очень рассчитываю, что нам удастся договориться о том, чтобы мы набирали все-таки обороты», – добавил российский лидер.

Также президент выразил надежду на переизбрание Умару Сисоку Эмбало на предстоящих выборах в Гвинее-Бисау, отметив положительное влияние его деятельности на развитие двусторонних отношений. «Очень рассчитываю на то, что бисайцы окажут вам поддержку и вы продолжите работу в качестве президента», – сказал Путин, обращаясь к своему коллеге.

Ранее Кремль сообщил о переговорах Путина с президентом Гвинеи-Бисау в Москве.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Москву с государственным визитом для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.