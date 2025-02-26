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Песков сообщил о переговорах Путина с президентом Гвинеи-Бисау в Москве
Кремль сообщил о переговорах Путина с президентом Гвинеи-Бисау в Москве
В среду в Кремле пройдут переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, включая обсуждения в узком и широком составах.
Президент России Владимир Путин сегодня примет президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Кремле, сообщает ТАСС. Ожидаются переговоры в узком и широком составах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры пройдут в Большом Кремлевском дворце.
По словам Пескова, программу мероприятия откроет торжественная церемония встречи, за которой последуют переговоры в узком формате. Затем запланированы российско-бисайские переговоры в расширенном составе. После этого президенты Путин и Эмбало проведут рабочий обед.
Кроме официальных мероприятий с участием президента Гвинеи-Бисау, у Владимира Путина запланированы и другие встречи, которые пройдут без участия прессы. Эти встречи будут носить непубличный характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России проведет встречу с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Кремле для обсуждения сотрудничества и международных вопросов. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что ранее президенты обсудили по телефону расширение двустороннего сотрудничества, включая инвестиции и гуманитарные проекты.