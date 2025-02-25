Анонсированы переговоры Путина с президентом Гвинеи-Бисау

  • Новость часа«АвтоВАЗ» потребовал от Renault возврат инвестиций в 112,5 млрд рублей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Даже люди с ампутациями хотят вернуться на фронт»
    Появилось видео нападения на генконсульство России в Марселе
    Эксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса
    Эмир Кустурица выбрал Юру Борисова на роль в новом фильме
    Словакия потребовала от Украины вернуть 3,5 млрд евро помощи
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    Задержаны подозреваемые в нападении на консульство России в Марселе
    Лукьянов назвал главные итоги голосования по резолюции Совбеза ООН
    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Для успеха мирных переговоров по Украине Трампу придется решить ряд задач

    Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.

    4 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Выступление Путина – часть наших военных действий

    Становление и укрепление мира, пусть и совершенно нового, незнакомого нам всем – все же не настолько трудно, как то, что уже сделали для самой возможности этого мира наши павшие. Те, кто уже отдал жизнь – и те, кому, к сожалению, предстоит отдать ее в продолжающейся схватке с агонизирующим киевским режимом.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Илон Маск и слезы либеральных крокодилов

    Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.

    4 комментария
    25 февраля 2025, 15:48 • Новости дня

    Анонсированы переговоры Путина с президентом Гвинеи-Бисау

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин примет президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Кремле для переговоров о развитии сотрудничества между странами и обсуждения текущих международных вопросов.

    Путин завтра в Кремле проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который прибудет в Москву с государственным визитом, сообщает ТАСС.

    Пресс-служба Кремля уточняет, что в ходе встречи планируется обсудить перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях. В повестке также заявлены актуальные международные и региональные вопросы.

    25 февраля 2025, 00:20 • Новости дня
    Путин оценил возможность сохранения Украины

    Путин заявил о заинтересованности России в превращении Украины в дружественное государство

    Путин оценил возможность сохранения Украины
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва не возражает против сохранения украинской государственности, но настаивает на недопустимости использования этой территории как враждебного плацдарма.

    Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия не имеет ничего против сохранения украинской государственности, сообщает РИА «Новости».

    Однако Путин подчеркнул, что важно, чтобы Украина не использовалась как плацдарм для враждебных действий против Российской Федерации.

    «Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – сказал Путин.

    Он добавил, что для укрепления украинской государственности необходимо приводить к власти людей, пользующихся доверием народа этой страны.

    Кроме того, Путин с уважением отозвался о попытках стран БРИКС урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Россия ценит позицию друзей из этой группы, стремящихся к установлению мира.

    В отношении Европы, Путин заявил, что она не может предъявлять требования России. По его словам, европейским лидерам сложно отказаться от обещаний Киеву без «потери лица», учитывая внутриполитические обстоятельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что рейтинг доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному превышает доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому вдвое. Путин также заявил, что у Зеленского нет шансов на переизбрание даже с поддержкой других политиков.


    Коментарии (82)
    23 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Путин поздравил участников СВО с Днем защитника Отечества

    Путин поздравил ветеранов и личный состав Вооруженных сил России с Днем защитника Отечества

    Путин поздравил участников СВО с Днем защитника Отечества
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции.

    «Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания. Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что участники СВО защищают национальные интересы и будущее России, «рискуя жизнью и проявляя отвагу». Как подчеркнул глава российского государства, именно участники СВО являются «главными героями Дня защитника Отечества».

    По его словам, этот праздник демонстрирует «всенародную любовь и уважение» к армии и флоту, к тем, для кого «воинская стезя стала профессией и высоким призванием».

    Президент отметил, что «воинская служба всегда пользовалась у нас особым почетом, была и остается делом чести». Как заявил Путин, «чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение».

    Он указал на «вековые победные традиции российского воинства», продемонстрированные теми, кто «сражался на Чудском озере и Куликовом поле», «одолел смуту», одержал победу под Полтавой, «стяжал себе славу в Бородинском сражении». Путин напомнил о защите Севастополя в годы Крымской войны и о боях Первой мировой, он указал на «грандиозный подвиг» – победу над нацизмом.

    Президент отметил, что 2025 год, год 80-летия Великой Победы, «объявлен в России Годом защитника Отечества» – как в память «об эпохальной Победе» над нацизмом, так и «в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков».

    «Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу», – сказал он.

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие бойцам СВО за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2025, 21:47 • Видео
    На выборах в Германии проиграли все

    В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2025, 23:36 • Новости дня
    Путин предложил подумать о совместном с США производстве алюминия

    Путин предложил России и США подумать над совместным производством алюминия в Красноярском крае

    Путин предложил подумать о совместном с США производстве алюминия
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил американским компаниям сотрудничество в области расширения производства алюминия, напомнив о нереализованным советском проекте в Красноярском крае.

    Владимир Путин заявил о перспективе совместной работы с США по производству алюминия в Красноярском крае, передает ТАСС. Президент отметил, что в этом регионе еще в советские времена были запланированы строительство новой ГЭС и создание дополнительных мощностей для выпуска алюминия. «Мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению», – подчеркнул Путин.

    Президент оценил объем требуемых инвестиций в подобный проект на уровне 15 млрд долларов.

    Кроме того, Путин отметил, что в случае открыть американского рынка для российских  производителей, Россия готова возобновить поставки алюминия в США на уровне 2 млн тонн в год.

    Ранее Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам. Ранее на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов он призвал наладить в стране полный цикл переработки редких металлов.

    Коментарии (71)
    23 февраля 2025, 12:24 • Новости дня
    Путин вручил «Золотую Звезду» штурмовику, одолевшему солдата ВСУ в рукопашном бою

    Путин наградил медалью «Золотая Звезда» штурмовика Григорьева, одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою

    Путин вручил «Золотую Звезду» штурмовику, одолевшему солдата ВСУ в рукопашном бою
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного ВСУ.

    Церемония награждения проходит в День защитника Отечества в Кремле, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье российский лидер начал вручение госнаград Героям России.

    Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм в бою при защите села Трудовое в ДНР. Отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы Якутии Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Григорьев рассказывал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Противник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

    Коментарии (25)
    25 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Путин: Европа не может ничего требовать от России

    Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

    Путин: Европа не может ничего требовать от России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин на канале «Россия 1» заявил, что европейские страны, которые веками предъявляли требования своим вассалам, теперь не имеют права требовать что-либо от Москвы.

    По его словам, европейские страны не имеют права предъявлять какие-либо требования к России, передает РБК.

    Президент отметил, что Европа привыкла выставлять условия своим вассалам, но теперь ситуация изменилась, и от них самих начинают что-то требовать.

    Путин подчеркнул, что для России подобные требования неприемлемы, и Москва не намерена подчиняться воле европейских государств. Он выразил мнение, что Европе следовало бы выставлять условия кому-то другому.

    Президент также указал на исторический контекст, напомнив, что в течение тысячелетий Европа пыталась диктовать условия, но мировая расстановка сил изменилась, и теперь она сама сталкивается с аналогичными требованиями.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обратился к европейцам с призывом дистанцироваться от действий киевского режима, заявив об их преступлениях.

    Коментарии (14)
    25 февраля 2025, 01:02 • Новости дня
    Макрон нашел «хорошие причины» для диалога Трампа и Путина

    Макрон заявил о необходимости возобновления диалога Трампа и Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая, что для этого есть хорошие причины, включая изменения в американской администрации.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Вашингтоне о необходимости возобновления диалога между США и Россией, передает РИА «Новости». Он отметил, что с приходом новой администрации в США изменился контекст, что предоставляет «хорошие причины» для Дональда Трампа восстановить дискуссии с Владимиром Путиным.

    Макрон подчеркнул, что общение с мировыми лидерами, особенно в случае разногласий, всегда полезно. Эти заявления французский лидер сделал на совместной пресс-конференции с Трампом.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, сообщил об успешных переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества, включая устранение ограничений в работе посольств и развитие взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Также обсуждалась возможность создания рабочих групп для разрешения кризиса на Украине и возобновление коммуникации по международным вопросам.

    Коментарии (22)
    24 февраля 2025, 23:24 • Новости дня
    Путин сравнил рейтинги Залужного и Зеленского

    Путин заявил о двукратном превосходстве рейтинга Залужного над уровнем доверия к Зеленскиму

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил о двукратном превосходстве рейтинга бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного над уровнем доверия жителей к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

    Владимир Путин, выступая в Ново-Огарево, поделился с журналистами данными о популярности украинских политических лидеров, передает ТАСС. Президент России отметил, что рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у его возможного политического соперника Валерия Залужного, которого экс-руководитель ВСУ сослали в Лондон.

    «У него рейтинг, по нашим данным, – а они носят объективный характер, – ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. Это господин Залужный, бывший командующий Вооруженными силами Украины», – отметил Путин.

    Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия и США заинтересованы в скорейшем достижении мира на Украине, но Зеленский препятствует этому процессу. По мнению Путина, руководство России и США хотят завершить конфликт, но Зеленский стоит на пути достижения этой цели.

    Также Путин выразил уверенность, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, так как мирное соглашение потребует отмены военного положения и проведения выборов на Украине. Президент России считает, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с РФ.

    По мнению Путина, сохранение власти Зеленского в Киеве выгодно России, поскольку это способствует разложению украинской государственности, однако для укрепления Украины нужно действовать в другом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает заявления Трампа по Украине выгодными для России, подчеркнув, что действия американского президента основаны на холодном расчете, а не эмоциях. Председатель Китая Си Цзиньпин выразил поддержку России в ее усилиях по деэскалации конфликта на Украине во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным.

    Коментарии (1)
    24 февраля 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам

    Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничества России с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах.

    Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США и другими странами в области добычи редкоземельных металлов, включая проекты в новых российских регионах, сообщает ТАСС.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав РФ. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американцами, работать и там», – сказал российский лидер.

    В то же время президент отметил, что соглашение США и Украины по редкоземельным металлам не касается России. «Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему», – добавил он.

    Ранее Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов. Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией, включая редкоземельные элементы.

    Коментарии (15)
    24 февраля 2025, 23:46 • Новости дня
    Путин заявил о токсичности Зеленского

    Путин заявил о нулевых шансах Зеленского на переизбрание на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Владимира Зеленского нет шансов на переизбрание на пост президента Украины.

    Как сообщает ТАСС, Владимир Путин выразил уверенность в том, что у Владимира Зеленского не будет шансов на переизбрание в случае объявления президентских выборов на Украине.

    Российский лидер добавил, что любые попытки подтасовки результатов выборов также не спасут ситуацию для Зеленского. «Если, конечно, грубо чего-то не подтасовывать, но и это тоже для него плохо, будет уж совсем заметно», – отметил Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Помимо этого, Путин обвинил Зеленского в отдаче нелепых приказов, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Он подчеркнул, что такие приказы продиктованы не военными, а политическими соображениями, что делает Зеленского токсичной фигурой для армии Украины.

    Он добавил, что Зеленский становится токсичным «для общества в целом». «Об этом говорит сегодняшнее голосование в Раде по продлению его полномочий», - пояснил российский лидер.

    Президент России отметил, что Украине требуется власть, пользующаяся доверием народа. По его мнению, в интересах украинской государственности следует приводить к власти людей, которые действительно имеют поддержку граждан.

    Примечательно, что Путин в интервью несколько раз высказался о положении Зеленского, ни разу не назвав его по имени и фамилии, называя его «главой режима».

    Коментарии (3)
    23 февраля 2025, 19:40 • Новости дня
    Путин назначил Дмитриева спецпредставителем по инвестициям

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

    Путин подписал указ о назначении Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Как сообщает РИА «Новости», в официальном документе сказано: «Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами».

    Указ сразу вступает в силу со дня его подписания. Дмитриев ранее занимал пост генерального директора Российского фонда прямых инвестиций. В феврале он входил в состав российской делегации на переговорах России и США в Эр-Рияде.  Дмитриев допускал вероятность возвращения американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года. Также он оценивал потери американского бизнеса от ухода с российского рынка в 300 млрд долларов.

    Коментарии (19)
    23 февраля 2025, 04:30 • Новости дня
    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине

    Белый дом заявил о возможном достижении «на этой неделе» договоренности по завершению конфликта на Украине

    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению Белого дома, достижение договоренности по завершению конфликта на Украине возможно уже «на этой неделе», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях, а советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать без перерывов, чтобы достичь соглашения. Белый дом хочет, чтобы насилие прекратилось, и стремится к миру, добавила она.

    На вопрос о возможной встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным Левитт ответила, что пока «не может ничего анонсировать или уточнять», но отметила, что Белый дом продолжает переговоры с обеими сторонами.

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США.

    Коментарии (4)
    22 февраля 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие отношений со странами СНГ
    Путин обсудил с Совбезом развитие отношений со странами СНГ
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел видеосовещание с постоянными членами Совбеза России, на котором обсудил развитие отношений с партнерами по СНГ, заслушал доклады главы МИД Сергея Лаврова и директора ФСБ Александра Бортникова.

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.

    Совещание проходило в формате видеосвязи и было посвящено развитию отношений России с партнерами и соседями на постсоветском пространстве.

    На заседании выступили два докладчика: министр иностранных дел Сергей Лавров и директор ФСБ Александр Бортников. Президент обратился к ним с просьбой предоставить информацию по ключевым вопросам взаимодействия со странами СНГ.

    «У нас сегодня вопрос, связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнерами, коллегами, соседями по постсоветскому пространству», – заявил Путин.

    Президент также попросил министра Сергея Лаврова рассказать о его последних зарубежных поездках. «Сергей Викторович, вам слово, – обратился глава государства к главе МИД, – и потом, конечно, попросил бы вас рассказать о ваших поездках. Я отчеты вижу, получаю, но для коллег полезно будет послушать», – заявил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсудил на закрытом совещании с Советом безопасности состоявшийся разговор с американским лидером.

    Коментарии (4)
    23 февраля 2025, 00:58 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность обеспечения реальных потребностей войск в зоне СВО

    Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск в зоне СВО безусловным приоритетом российских властей

    Путин подчеркнул важность обеспечения реальных потребностей войск в зоне СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции, входит в число безусловных приоритетов российских властей, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что в мире происходят «стремительные изменения», Россия сохраняет «стратегический курс на укрепление и развитие Вооруженных сил».

    Российские власти намерены продолжить «повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность». Это является «важнейшей составляющей обеспечения безопасности России», ее «суверенного настоящего и будущего», а также поступательного развития страны, заявил он.

    В числе «безусловных приоритетов» Путин назвал «обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции». «С учетом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать Вооруженные силы новыми, современными образцами. Серьезное внимание будем уделять и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих», – сказал он.

    Напомним, Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции. Как подчеркнул глава российского государства, именно участники СВО являются «главными героями Дня защитника Отечества».

    Коментарии (0)
    25 февраля 2025, 00:36 • Новости дня
    Путин поддержал идею Трампа сократить военные расходы

    Путин оценил предложение Трампа о двукратном сокращении оборонных бюджетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению президента США Дональда Трампа о значительном сокращении военных расходов, отметив важность обсуждения этой инициативы.

    Владимир Путин назвал хорошим предложение Дональда Трампа о сокращении военных расходов России и США, сообщает РИА «Новости». Президент России заявил о готовности к обсуждению данной инициативы. «Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссии на этот счет», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

    Предложение Трампа заключается в двукратном сокращении оборонных бюджетов обеих стран. Это стало бы значительным шагом в направлении разрядки напряженности между Россией и США и снижении глобальной военной нагрузки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета, предполагающий ежегодное уменьшение трат Пентагона на 50 млрд долларов.

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, назвав их переговоры «худшим кошмаром» для Европы.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта, предупреждая, что промедление может оставить Украину без возможности существовать как государство.

    Коментарии (5)
    23 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин традиционно возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества.

    Каждый год 23 февраля глава государства посещает Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье российский лидер начал вручение госнаград Героям России. В ходе церемонии вручения госнаград Путин выразил благодарность Героям России за их ратный труд, подвиги и вклад в защиту Отечества.

    Коментарии (2)
    Главное
    Глава Рособрнадзора назвал причину для отмены ЕГЭ
    Президент Польши выразил готовность принять войска США из Германии
    Рубио раскритиковал антироссийские резолюции ООН по Украине
    Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины
    Маск сократил госрасходы США на 65 млрд долларов
    Карпин ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов»
    Выброшенная из «Ласточкиного гнезда» в Ялте кошка выжила

    Новый пакет санкций ЕС стал символичным, но бессмысленным

    В новом, 16-м пакете санкций ЕС бьет по российским банкам, нефти и нефтепродуктам, СПГ и алюминию. Однако ни один из этих ударов для России не критичен. В большинстве своем новые санкции либо повторяют американские, либо старые европейские. На полный запрет импорта СПГ из России ЕС не пошел. Однако Брюсселю крайне важно было ввести эти санкции именно сейчас. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Отношениям США с Россией сулят откат к периоду до Горбачева

    США готовятся ликвидировать свое военное присутствие в Европе, включая Польшу, Прибалтику и Косово, чтобы нормализовать отношения с Россией. Сперва новости об этом в европейских СМИ напоминали фейки, но теперь выглядят слишком логично, чтобы их не замечать. Что это: блеф или реальная перспектива «разрядки»? Подробности

    Перейти в раздел

    «Даже люди с ампутациями хотят вернуться на фронт»

    «Я встретил ребят-добровольцев, которые на гражданке занимали серьезные должности, зарабатывали больше меня. И я далеко не один там был многодетный». Ветеран спецоперации Константин Рыжак рассказал, почему ветераны стремятся вернуться в зону СВО – и о странном ощущении от Москвы после возвращения домой. Подробности

    Перейти в раздел

    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупных предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............