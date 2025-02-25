Кремль оценил позицию США по Украине

Песков назвал сбалансированной позицию США по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, США сейчас занимают более сбалансированную позицию по Украине, чем европейские страны. Позиция Вашингтона действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта вокруг Украины, передает ТАСС.

Он выразил надежду, что подобный подход поможет в достижении мира в регионе.

Ранее США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

Также Совет Безопасности ООН проголосовал за американскую резолюцию по конфликту на Украине, отклонив как антироссийские поправки европейских стран, так и предложенные Россией изменения.