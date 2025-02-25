Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
Кремль оценил позицию США по Украине
Песков назвал сбалансированной позицию США по Украине
США демонстрируют более сбалансированную позицию по Украине по сравнению с европейскими странами, что может говорить о стремлении Вашингтона способствовать разрешению конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, США сейчас занимают более сбалансированную позицию по Украине, чем европейские страны. Позиция Вашингтона действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта вокруг Украины, передает ТАСС.
Он выразил надежду, что подобный подход поможет в достижении мира в регионе.
Ранее США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.
Также Совет Безопасности ООН проголосовал за американскую резолюцию по конфликту на Украине, отклонив как антироссийские поправки европейских стран, так и предложенные Россией изменения.