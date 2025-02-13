Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.0 комментариев
На украинском ТВ запустили рекламу для привлечения 18-летних в армию
На украинском телевидении появилась реклама службы для молодежи от 18 лет
На украинских телеканалах стартовала реклама службы по специальным контрактам для молодежи, в которой обещают до 2 млн гривен (24 тыс. долларов) и социальные льготы.
На украинском телевидении появилась реклама службы по специальным контрактам для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, пишет ТАСС. В рекламном ролике молодым людям предлагается подписать контракт с Министерством обороны Украины, взамен они получат вознаграждение до 2 млн гривен, что эквивалентно около 24 тыс. долларов.
Также контрактникам обещают трехмесячную подготовку, назначение на должность, лучшее медицинское обслуживание, гарантированный отпуск и социальные льготы. Согласно условиям контракта, после года службы молодые люди получат освобождение от призыва на один год, компенсацию на лечение и возможность свободного выезда за границу.
Молодежь Украины в рекламном ролике призывают «начать свою новую жизнь», предлагая выгодные условия службы. Голос за кадром отметил, что такие контракты могут стать началом новой жизни для молодых людей, готовых к службе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие на Украине негативно реагируют на новые условия контракта для 18-летних, которые предлагают исключительно службу в пехоте, что стало причиной, по которой украинцы забрали детей из вузов из-за риска мобилизации.