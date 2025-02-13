На украинском телевидении появилась реклама службы для молодежи от 18 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

На украинском телевидении появилась реклама службы по специальным контрактам для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, пишет ТАСС. В рекламном ролике молодым людям предлагается подписать контракт с Министерством обороны Украины, взамен они получат вознаграждение до 2 млн гривен, что эквивалентно около 24 тыс. долларов.

Также контрактникам обещают трехмесячную подготовку, назначение на должность, лучшее медицинское обслуживание, гарантированный отпуск и социальные льготы. Согласно условиям контракта, после года службы молодые люди получат освобождение от призыва на один год, компенсацию на лечение и возможность свободного выезда за границу.

Молодежь Украины в рекламном ролике призывают «начать свою новую жизнь», предлагая выгодные условия службы. Голос за кадром отметил, что такие контракты могут стать началом новой жизни для молодых людей, готовых к службе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие на Украине негативно реагируют на новые условия контракта для 18-летних, которые предлагают исключительно службу в пехоте, что стало причиной, по которой украинцы забрали детей из вузов из-за риска мобилизации.