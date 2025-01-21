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Экс-следователя Избенко обвинили в растрате на 215 млн рублей
Бывшего замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Главного следственного управления СК Александра Избенко обвинили в растрате 215 млн рублей.
В Басманном суде Москвы оглашается обвинительное заключение в отношении Избенко, ему вменяют 16 эпизодов преступлений, похищение вещественных доказательств из расследуемых уголовных дел для приобретения автомобилей и недвижимости, передает РИА «Новости».
Следствие утверждает, что Избенко похищал вещественные доказательства, включая деньги и дорогие вещи, из расследуемых уголовных дел. Суммы варьировались от 200 долларов до 215 тыс. евро, а похищенные средства он использовал для покупки автомобилей и недвижимости. Отмечается, что подозреваемый оформлял их на свою гражданскую супругу и родственников.
В конце сентября 2023 года, в период инвентаризации имущества, Избенко подал рапорт об увольнении из СК РФ и уехал в ДНР, отключив телефон. Он скрывался в доме родителей своей сожительницы, не выходя на связь.
В апреле 2024 года Басманный суд продлил срок содержания под стражей Избенко. В ноябре сообщалось, что помещения в здании центрального аппарата СК России в Москве впервые были признаны местом преступления. Там, согласно версии следствия, Избенко похищал вещественные доказательства по уголовным делам.