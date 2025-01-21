Экс-следователя Избенко обвинили в растрате на 215 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

В Басманном суде Москвы оглашается обвинительное заключение в отношении Избенко, ему вменяют 16 эпизодов преступлений, похищение вещественных доказательств из расследуемых уголовных дел для приобретения автомобилей и недвижимости, передает РИА «Новости».

Следствие утверждает, что Избенко похищал вещественные доказательства, включая деньги и дорогие вещи, из расследуемых уголовных дел. Суммы варьировались от 200 долларов до 215 тыс. евро, а похищенные средства он использовал для покупки автомобилей и недвижимости. Отмечается, что подозреваемый оформлял их на свою гражданскую супругу и родственников.

В конце сентября 2023 года, в период инвентаризации имущества, Избенко подал рапорт об увольнении из СК РФ и уехал в ДНР, отключив телефон. Он скрывался в доме родителей своей сожительницы, не выходя на связь.

В апреле 2024 года Басманный суд продлил срок содержания под стражей Избенко. В ноябре сообщалось, что помещения в здании центрального аппарата СК России в Москве впервые были признаны местом преступления. Там, согласно версии следствия, Избенко похищал вещественные доказательства по уголовным делам.