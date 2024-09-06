Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Украинские мошенники начали атаковать союзников Киева
«Сбер»: Украинские мошенники начали атаковать союзников Киева
Украинские телефонные мошенники начали обзванивать жителей стран, поддерживающих Киев, сообщила пресс-служба Сбербанка.
По данным банка, аферисты из Днепра звонят в Польшу, Германию, Чехию, Израиль и другие страны. Злоумышленники используют разные схемы обмана, в том числе предлагают «выгодные» инвестиции.
«Новый тренд может свидетельствовать о том, что россиян стало обманывать труднее», – отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Ранее сообщалось, что в Москве мошенники похитили 460 тыс. рублей у профессора МГУ.