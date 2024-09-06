Мошенники украли у профессора МГУ 460 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Профессору позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов, он сообщил, что у ученого якобы произошло незаконное списание со счета, сообщила Волк в своем Telegram-канале.

Для «поимки» его попросили снять все имеющиеся у него деньги и «передать на проверку».

Профессор доверился незнакомцу, выполнил указания и отдал водителю такси 460 тыс. рублей, после чего связь со злоумышленниками прервалась.

Потерпевший понял, что его обманули, и позвонил участковому, он назвал номер такси. Водителя задержали, он назвал адрес, куда должен был доставить полученный пакет.

При получении похищенных средств полиция задержала молодого человека. Тот должен был забрать деньги и перевести на указанные сообщниками счета. Дело завели по статье «Мошенничество».