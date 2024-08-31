Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.6 комментариев
Названа причина крупного пожара на западе Москвы
Предварительной причиной крупного пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве стала неисправность электросети, сообщают оперативные службы.
По данным ведомства, возгорание началось из-за проблем с электросетью, передает ТАСС.
Количество вертолетов, задействованных в тушении пожара на Бережковской набережной, увеличилось до четырех. На очаги возгорания сбросили более 350 тонн воды, рассказали в МЧС России.
Ранее сообщалось, что для борьбы с огнем, охватившим площадь в 1 тыс. кв. метров, задействовали два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.