Губернатор Ярославской области заверил Путина в решении проблем обманутых дольщиков

Депутат: Успех России в СВО положительно отразится на развитии страны

Депутат Матвейчев: Экономика России растет, несмотря на СВО и внешнее давление

Tекст: Олег Исайченко

«Достижение Россией всех целей СВО – это важнейшее условие для развития государства. Ни для кого не секрет, что противник открыто ставит своей целью уничтожение нашей страны, разрушение экономики и обнищание граждан», – пояснил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Но сколько бы Запад не утверждал, что их экономики больше или сильнее нашей, они не выдержат конкуренции с Россией. Даже в условиях серьезного внешнего давления мы продолжаем расти экономически, а наш авторитет усиливается на международной арене», – добавляет собеседник.

По его мнению, когда все цели спецоперации будут достигнуты, а «мы этого добьемся», Россия будет прогрессировать еще большими темпами. «Это при том, что уже сейчас экономика России растет быстрее, чем в прошлом году. Страна полностью оправилась от санкций, которые были введены в 2022 году. Мы наладили новые логистические цепочки и запустили процессы, связанные с импортозамещением в критических отраслях», – продолжил спикер.

«Санкции для Запада стали ошибкой – это уже признают и их ведущие экономисты. Но ЕС и НАТО боятся потерять лицо. Они выбирают между плохим и очень плохим вариантами. А у нас все в порядке. В ближайшие годы те проекты, которые были запущены, дадут эффект, и экономика покажет еще больший рост», – резюмировал Матвейчев.

В понедельник президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. «C коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции. А это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России», – сказал президент во вступительном слове.

Он отметил, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами. «По оценке за первое полугодие, валовой внутренний продукт прибавил 4,6%, на 4,4% вырос объем промышленного производства», – сообщил президент.

Глава государства также подчеркнул, что остается сильным потребительский спрос, растет оборот розничной торговли. «Причем отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении с учетом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1 процента за январь–май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4 процента», – сказал глава государства.

Растут и доходы федерального бюджета – за первые семь месяцев этого года они приблизились к 20 триллионам рублей. «Это на 36% выше, чем в прошлом году», – подчеркнул Путин.