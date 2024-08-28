Песков анонсировал встречу Путина с ярославским губернатором Евраевым

Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.3 комментария
Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?14 комментариев
Экс-премьер Степашин: Путин умеет держать удар, что отличает его от коллег и предшественников
По словам Степашина, он давно знает Путина в совместной работе. Экс-премьер отметил, что президента «ничего не поражает и не удивляет», он умеет держать удар, передает ТАСС.
Он обратил внимание, что Путин ни разу не позволил себе сорваться, несмотря на все тяжелые обстоятельства, в том числе нападение на Курскую область.
«Я встречался с Горбачевым один на один, когда еще был Советский Союз, с Ельциным много работал, но чтобы не сорваться – невозможно», – заметил Степашин.
Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание.
Путин проводит совещание в формате видео-конференц-связи из Ново-Огарева, передает ТАСС.
«Вместе с коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции, а это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России», – сказал глава государства.
Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия чувствует себя уверенно на третий год спецоперации.
Об обстановке на линии боевого соприкосновения Путину доложили командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск и заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.
Кроме того, глава государства поручил обеспечить на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей организацию бесперебойного доступа к подвижной радиотелефонной связи и интернету, сообщается на сайте Кремля.
Президент дал поручение обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи пострадавшим жителям указанных регионов.
Также поручено рассмотреть возможность организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Глава государства ждет доклад по этим вопросам до 15 сентября.
Ранее Путин поддержал автоматические выплаты уехавшим из приграничья жителям Курской области.
Депутат Матвейчев: Экономика России растет, несмотря на СВО и внешнее давление
«Достижение Россией всех целей СВО – это важнейшее условие для развития государства. Ни для кого не секрет, что противник открыто ставит своей целью уничтожение нашей страны, разрушение экономики и обнищание граждан», – пояснил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Но сколько бы Запад не утверждал, что их экономики больше или сильнее нашей, они не выдержат конкуренции с Россией. Даже в условиях серьезного внешнего давления мы продолжаем расти экономически, а наш авторитет усиливается на международной арене», – добавляет собеседник.
По его мнению, когда все цели спецоперации будут достигнуты, а «мы этого добьемся», Россия будет прогрессировать еще большими темпами. «Это при том, что уже сейчас экономика России растет быстрее, чем в прошлом году. Страна полностью оправилась от санкций, которые были введены в 2022 году. Мы наладили новые логистические цепочки и запустили процессы, связанные с импортозамещением в критических отраслях», – продолжил спикер.
«Санкции для Запада стали ошибкой – это уже признают и их ведущие экономисты. Но ЕС и НАТО боятся потерять лицо. Они выбирают между плохим и очень плохим вариантами. А у нас все в порядке. В ближайшие годы те проекты, которые были запущены, дадут эффект, и экономика покажет еще больший рост», – резюмировал Матвейчев.
В понедельник президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. «C коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции. А это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России», – сказал президент во вступительном слове.
Он отметил, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами. «По оценке за первое полугодие, валовой внутренний продукт прибавил 4,6%, на 4,4% вырос объем промышленного производства», – сообщил президент.
Глава государства также подчеркнул, что остается сильным потребительский спрос, растет оборот розничной торговли. «Причем отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении с учетом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1 процента за январь–май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4 процента», – сказал глава государства.
Растут и доходы федерального бюджета – за первые семь месяцев этого года они приблизились к 20 триллионам рублей. «Это на 36% выше, чем в прошлом году», – подчеркнул Путин.
Политолог Рудаков: Астраханские верфи загружены работой на годы вперед
«Президент лично контролирует развитие регионов России. В случае Астраханской области особое внимание уделено вопросам демографии, расселения ветхого жилья. В последнее время в регионе стали активнее реализовываться социально значимые проекты, увеличены различные выплаты и пособия», – пояснил Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.
«Более трети населения области оказывается социальная поддержка, строятся школы и детские сады. Начиная с 2019 года построены семь школ и 18 дошкольных учреждений, еще пять детских садов будут сданы в эксплуатацию до конца нынешнего года. Полным ходом идет программа ликвидации аварийного жилья, в рамках которой предполагается расселить 13,7 тыс. человек – фактически это население небольшого города», – продолжил он.
Говоря об экономике региона, эксперт отметил, что одной из приоритетных и имеющих большой потенциал для роста отраслей в Астраханской области является судостроение. «Флот нуждается в обновлении, и для этого созданы все необходимые условия. Построены восемь новых сухогрузов, астраханские верфи загружены работой на годы вперед», – указал он.
«Важный драйвер роста – создание астраханского узла международного транспортного коридора «Север – Юг». По поручению главы государства идет углубление дна Волго-Каспийского судоходного канала и развитие дорожной сети. Грузооборот через порты растет», – детализировал он.
Кроме того, в рамках развития транспортно-логистической инфраструктуры в Астраханской области ведется развитие Каспийского кластера, а также модернизация и расширение грузовых терминалов. «Международный транспортный коридор «Север – Юг» играет огромную роль для России, его грузооборот ежегодно растет. Планируется, что в 2024 году мощность астраханских портов достигнет 5 млн тонн», – напомнил спикер.
«При этом освоение потенциала Каспия требует крайне внимательного отношения к экологической проблематике. Проблема обмеления Каспия может стать серьезным вызовом в будущем, и решать ее нужно уже сейчас. Поэтому в ближайших планах – проведение научного анализа состояния Волги и Каспийского моря, чтобы предотвратить обмеление Каспия», – заметил эксперт.
«Также важно помнить, что Астраханская область – это форпост на юге России, важнейший регион для сотрудничества со странами «Каспийской пятерки». Международные связи постоянно укрепляются», – указал аналитик.
Эксперт отметил, что Россия настроена на активную работу и укрепление своих позиций в Каспийском регионе как зоне мира, согласия, добрососедства. «Астраханская область является деятельным участником этого процесса, активным проводником межгосударственного сотрудничества в Прикаспии», – объяснил собеседник.
Он напомнил, что региональные власти проделали большую работу над увеличением торгового оборота со всеми прикаспийскими государствами. «Параллельно идет развитие гуманитарных связей. Так, в астраханских учреждениях высшего и среднего образования учатся более 3 тыс. граждан прикаспийских стран», – резюмировал Рудаков.
Во вторник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Глава региона информировал президента о социально-экономической ситуации в области, в частности о реализации национального проекта «Образование», мерах поддержки участников СВО и их семей, программе расселения аварийного жилья. Отдельно обсуждалось функционирование Волго-Каспийского канала и проблема обмеления Каспия.
«В этом году мы ожидаем, что через наши порты будет перевалено 5 млн тонн, – такого результата не было никогда, – отчитался Бабушкин. – Обновляется флот, наши судостроительные предприятия обеспечены работой на два года вперед с общим кредитным портфелем около 50 млрд рублей. Суда обновляются, восемь сухогрузов в ближайшее время выйдут как раз в Каспийское море, строится контейнерный грузовой флот, дноуглубительный флот».
Президент в ходе встречи похвалил губернатора за развитие социальной сферы региона. «Вы молодец просто», – сказал Путин, когда Бабушкин сообщил о достижениях в рамках нацпроекта «Образование». Как указал глава региона, «в области построили семь школ – две из них откроем в День знаний в этом году, 18 детских садов, еще пять сдадим до конца года». Также в регионе полностью ликвидирована очередь в детские сады для дошкольников старше полутора лет.
Путин: Зарплаты россиян выросли на 10,1% за январь – май 2024 года
Потребительский спрос остается на высоком уровне, оборот розничной торговли за шесть месяцев вырос на 8,8%, сказал глава государства, передает ТАСС.
«Отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении, с учетом инфляции, они прибавили 10,1% за январь – май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4%», – подчеркнул президент.
Кроме того, промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг «чувствуют себя в целом уверенно», отметил Путин, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что предприятия, трудовые коллективы работают «стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы».
Ранее на совещании глава государства предложил обсудить укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции.
«Вновь обращаю внимание и правительства, и Центрального банка России: нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции», – передает ТАСС слова Путина.
«Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования», – указал президент.
Путин заявил также, что объемы банковского кредитования в России растут опережающими темпами, даже несмотря на увеличение ключевой ставки.
«Что касается денежно-кредитной политики, то, как известно, для сдерживания инфляции Банк России меняет ключевую ставку, регулирует рынок банковского кредитования. А здесь динамика опережающая. Как это ни странно, но, несмотря на повышение ключевой ставки, мы наблюдаем эту динамику», – указал он.
Так, пояснил глава государства, по итогам июня объем кредитов бизнесу вырос в годовом выражении более чем на 20%, задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 трлн рублей. «По оценкам специалистов, экспертов, такая ситуация в значительной степени и стимулирует потребительский спрос, и способствует росту инфляции. Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, – тонкая вещь», – предупредил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
В Кремле сообщили, что Путин и Токаев в ходе переговоров затронули актуальные вопросы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, включая энергетическую сферу, передает ТАСС.
Ранее Путин и Токаев договорились об усилении борьбы с терроризмом.
Инфляция находится выше целевых показателей, Центробанк и правительство страны принимают меры для снижения «инфляционной напряженности, инфляционного давления», сказал Песков, передает ТАСС.
В понедельник президент Владимир Путин заявил, что борьба с инфляцией должна идти в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг. Он потребовал от ЦБ и правительства эффективнее координировать действия по снижению инфляции.
Совещание продолжается, там с докладами выступают Решетников, Силуанов, Набиуллина, сказал Песков, передает ТАСС.
Они рассказывают об основных направлениях экономической политики до 2030 года. Планируются отдельные выступления Набиуллиной и Решетникова о банковском кредитовании.
На такого рода заседаниях предполагается активный обмен мнениями, в этом совещании участвует премьер Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер – глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, замглавы администрации президента Максим Орешкин.
В ходе совещания президент отмечал, что в нацпроектах не должно быть пустышек и проходных пунктов «для галочки».
В ходе разговора Моди рассказал о недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
Путин в беседе с Моди назвал деструктивной позицию Киева и его западных покровителей.
Кроме того, лидеры обсудили двустороннее партнерство.
Напомним, премьер-министр Индии в ходе визита на Украину призвал стороны конфликта не тратить время и перейти к диалогу для его завершения.
Путин пригласил президента Палестины Аббаса на саммит БРИКС в Казани
Об этом сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС.
Ранее Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева посетить мероприятия СНГ и БРИКС.
«Это часть ежедневной работы верховного главнокомандующего. Президент уделяет приоритетное внимание получению данных и информации от тех, кто непосредственно на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции», – цитирует Пескова ТАСС.
По его словам, глава государства регулярно получает данные о ходе действий «из первых рук», что дает возможность «оперировать конкретными данными о конкретной ситуации на конкретных участках».
В конце прошлой недели президент заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях.
«В нацпроектах недопустимы какие-то пустышки, проходные, холостые пункты для бюрократической «галочки», то есть без достижения реального результата, практических позитивных изменений в жизни людей», – заявил глава государства, передает ТАСС. Работа над новыми нацпроектами будет обсуждаться в ходе ближайшего заседания совета по стратегическому развитию, добавил Путин.
Президент также отметил, что экономика России продолжает расти хорошими темпами, доходы федерального бюджета за семь месяцев этого года достигли 20 трлн рублей, что на 36% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Ситуация в экономике учитывается властями России при реализации планов по развитию страны, добавил он.
«Реализуя наши планы, мы в первую очередь опираемся на положение дел в экономике, поскольку именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства», – сказал он.
Напомним, Путин также обсудил с правительством и ЦБ укрепление экономической базы для «успешного завершения СВО».