Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.13 комментариев
В Нижнем Тагиле объявлен траур по жертвам взрыва в доме
В Нижнем Тагиле 3 августа объявили днем траура по жертвам взрыва в доме
В Нижнем Тагиле Свердловской области объявили днем траура предстоящую субботу в связи с трагическим взрывом газа в жилом доме, сообщил глава города Владислав Пинаев.
Как указал Пинаев в своем Telegram-канале, 3 августа все праздничные мероприятия будут отменены. «В такие минуты слова не могут передать всей тяжести утраты, но я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших», – отметил он.
«Всем семьям, кого затронула беда, оказывается вся необходимая помощь. В трудные времена мы должны быть вместе – поддерживать друг друга, чтобы справиться с этой болью», – добавил глава города.
Ранее сообщалось, что при обрушении части жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле погибли семь человек, еще 20 пострадали.
Напомним, в четверг подъезд жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле обрушился после взрыва.