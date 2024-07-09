Форум «Российская креативная неделя» завершился в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятия фестиваля посетили более 5,5 тысяч человек, а онлайн-трансляции сессий собрали порядка 6 млн просмотров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В этом году на форум приехали представители 17 регионов России, включая Пермский край, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Ростовскую область, Челябинскую область, Якутию, Тыву, Рязанскую область, Ярославскую область, Красноярский край, Курскую область, Кемеровскую область, Свердловскую область, а также Тюменскую область, Краснодарский край, Петербург и Нижегородскую область.

В рамках фестивальной программы прошла вечеринка под открытым небом в пространстве VK Музыка Летом и выставка «История российского дизайна. Национальные традиции и современность» в Новой Третьяковке.

Впервые на «Российской креативной неделе» состоялось выездное заседание комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». В заседании, которое прошло под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера, приняли участие представители федеральной и региональной власти. По итогам заседания будет подготовлена резолюция о декомпозиции целей, обозначенных в правительственной Концепции творческих (креативных) индустрий, с учетом специфики регионов.

Директор форума, президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова отметила, что в этом году на площадке форума в кластере «Ломоносов» было подписано десять соглашений о партнерстве, направленных на развитие креативных индустрий в регионах, поддержке образовательного проекта АНО «Креативная экономика».

Эксклюзивными данными исследований и опросов на сессиях деловой программы поделились интеллектуальные и информационные партнеры форума. Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI) представили итоги всероссийского опроса «Кино и престиж профессий: кем работают киногерои сегодня и завтра». «Платформа» представили третье исследование социально преобразующего контента. Свежими данными по рынкам, медиапотреблению, рынку труда в креативных индустриях делились ВЦИОМ, Mediascope, Wanta group.