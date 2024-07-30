InfoBRICS: Европа под руководством Германии готовится к войне с Россией

Tекст: Ольга Иванова

По словам обозревателя, Запад продолжает раскручивать спираль эскалации. Также он указал на то, что некоторые члены ЕС рассматривают вариант возвращения к обязательной военной службе, передает РИА «Новости».

Боснич выразил мнение, что ЕС превращается в военный альянс, чья цель – война с Россией.