Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».8 комментариев
InfoBRICS: Европа под руководством Германии готовится к войне с Россией
ЕС во главе с Германией готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией, на это указывает план Берлина перебросить сотни тысяч солдат западных стран к российской границе, пишет обозреватель Драголюб Боснич в статье для портала InfoBRICS.
По словам обозревателя, Запад продолжает раскручивать спираль эскалации. Также он указал на то, что некоторые члены ЕС рассматривают вариант возвращения к обязательной военной службе, передает РИА «Новости».
Боснич выразил мнение, что ЕС превращается в военный альянс, чья цель – война с Россией.