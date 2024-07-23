Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.2 комментария
Захарова пообещала жесткий ответ Западу на отправку Украине активов России
Захарова пообещала жесткий ответ Западу на отправку Украине доходов от активов России
Запад почувствует очень жесткий ответ на возможное перечисление в августе транша из доходов от российских активов на оружие для Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение», – цитирует ТАСС Захарову.
По ее словам, Россия будет действовать в национальных интересах, но на Западе почувствуют ее реакцию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что похищение российских активов в Европейском союзе не останется безнаказанным.