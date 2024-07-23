Захарова пообещала жесткий ответ Западу на отправку Украине активов России

Захарова пообещала жесткий ответ Западу на отправку Украине доходов от активов России

Tекст: Вера Басилая

«Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение», – цитирует ТАСС Захарову.

По ее словам, Россия будет действовать в национальных интересах, но на Западе почувствуют ее реакцию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что похищение российских активов в Европейском союзе не останется безнаказанным.