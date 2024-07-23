Украинские БПЛА сбиты над Брянской областью

Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.7 комментариев
Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.7 комментариев
То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».14 комментариев
Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.16 комментариев
Ударом «Искандера» уничтожена РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, следует из видео Министерства обороны.
Ранее российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области.
«Полиция опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Ирины Фарион и его видео на месте преступления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.
Речь идет о мужчине худощавого телосложения, возраст – около 20 лет, рост – 170-180 см. Сообщается, что в момент нападения на нем были панама и красные перчатки. МВД Украины попросило жителей страны помочь установить его личность и местонахождение, если они владеют соответствующей информацией, передает ТАСС.
В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал «доклад министра внутренних дел по расследованию убийства Ирины Фарион». «Тяжелый процесс», – сказал Зеленский, отметив, что выясняется «больше данных об исполнителе».
В пятницу Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове. Она умерла в больнице.
Reuters: Венгрия и Словакия запросили консультации с Киевом по запрету транзита нефти из России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с украинским коллегой, который заявил, что Киев не запрещал транзит российской нефти, пишет Reuters, передает ТАСС.
«Я говорил с министром иностранных дел Украины. По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда. У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», – сказал венгерский министр.
Решение украинской стороны ограничить транзит нефти из России нарушает соглашение Киева и ЕС об ассоциации с Евросоюзом, подчеркнул он. Согласно документу, пострадавшие страны могут запустить консультационный процесс, на котором их обязана представлять ЕК, объяснил Сийярто в эфире телеканала M1, передает РИА «Новости».
«Если и в этом случае не будет решения, то Евросоюз уполномочен пересмотреть свои обязательства в рамках соглашения и тоже не выполнять их», – сказал он.
Глава венгерского МИД также отметил, что в июне Украина импортировала больше всего электроэнергии из Венгрии, на фоне чего решение Киева о приостановке транзита нефти из России является особенно враждебным.
Ранее в Госдуме обвинили Украину в шантаже Венгрии из-за российской нефти.
Кадры поражения боевиков авиабомбой ФАБ-3000 ВКС России опубликовали в Сети, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».
Отмечается, что удар по пункту дислокации боевиков был нанесен ФАБ-3000, а наводку летчикам дали операторы дронов ВС России, отследившие передвижение противника в Липцах.
По предварительной оценке, были уничтожены не менее 50 боевиков 3-го батальона 13-й бригады нацгвардии, три пикапа и бронеавтомобиль.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом.
По его словам, ЕС на Украине должен попытаться избежать полного уничтожения энергосистемы, при этом 70% энергетических мощностей уничтожены, а зимой все станет гораздо сложнее, передает ТАСС.
«Я призову глав МИД предоставить больше поддержки, чтобы восстановить или заместить мощности по генерации энергии. Второе – это средства ПВО», – сказал Боррель.
Ранее газета New York Times сообщала, что на большей части Украины температура воздуха достигает 40 градусов, из-за аномальной жары возможен коллапс энергосистемы страны.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.
Боррель: Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины
По словам Борреля, эти деньги планировалось передать странам ЕС в качестве компенсации за уже переданные Украине вооружения, передает ТАСС. Несмотря на то что средства остаются заблокированными, Киев продолжит получать оружие, добавил он.
«Эти деньги должны были пойти странам ЕС, которые уже передали свое оружие Украине. Страны ЕС не получат компенсации [за уже переданные вооружения]. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем», – сказал глава дипломатии ЕС.
Ранее Болгария решила предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования.
Украинские военные поражены у Белого Колодезя, Старицы, Липцов и Волчанска, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также были отражены три атаки 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.
ВСУ потеряли до 270 человек, польскую САУ Krab, гаубицу Д-20, орудие Д-30, британскую гаубицу L-118.
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 54-й механизированной, 57-й мотопехотной, 144-й пехотной бригад ВСУ у Песчаного (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Красного Лимана (ДНР). Также она отразила две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 520 человек, немецкий танк Leopard, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены САУ Krab, американская гаубица М198, САУ «Гвоздика», британская гаубица L-119, пушка МТ-12 «Рапира». Уничтожено три склада с боеприпасами ВСУ.
Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ у Дылеевки, Константиновки и Катериновки в ДНР. Также она отразила две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ.
Украинская армия в зоне ответственности этой группировки потеряла до 620 человек, два БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены две британские гаубицы FH-70, три орудия Д-20, гаубица Д-30, орудие М119, две гаубицы L-119, американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство» и назвал трудным его решение сняться с гонки
«За последние годы было принято много важных решений, и их запомнят как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на трудные времена. И мы уважаем сегодняшнее трудное, но решительное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство. Он поддержал нашу страну в самый драматический момент истории», – написал Зеленский в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
По словам Зеленского, Байден помог Украине в конфликте с Россией и продолжал поддерживать «на протяжении всей этой ужасной войны».
Он также выразил надежду, что дальнейшее сильное лидерство Америки не позволит России победить.
Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.
Болгария пообещала предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования
По его словам, формирование очередного пакета помощи Украине «находится на завершающей стадии, и сегодня он может быть внесен в Совет министров», передает ТАСС.
Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что западные страны нарушили красные линии на Украине, допустив эскалацию конфликта.
Инфраструктура и жилые дома не получили повреждений, сообщили власти Туапсинского района в Telegram.
Анохин сообщил в Telegram, что один беспилотник уничтожен силами ПВО в Вяземском районе Смоленской области, никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Напомним, военный эксперт Алексей Леонков объяснял участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край.
По его словам, их набрали из тех, кто не служил, у кого проблемы со здоровьем, выдали каску, бронежилет, штаны, а о наступлении им сказали уже непосредственно перед отправкой, передает ТАСС.
Кожемяко добавил, что им сказали зайти в посадку около Глубокого, окопаться и держать оборону, причем когда заходили туда, уже шел бой.
В Минобороны России сообщили, что часть военнослужащих подразделения Кожемяко погибла на месте, а часть добровольно сдалась в плен.
Ранее боевики ВСУ расстреляли в Работино пытавшихся сдаться сослуживцев.
Минобороны: Силы ПВО сбили 75 дронов над регионами России
Как сообщили в Минобороны, прошедшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 47 БПЛА над Ростовской, по одному над Смоленской, Белгородской, Воронежской областями, восемь – над Краснодарским краем, а также 17 БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе.
Взрывы днем произошли в Одессе и в Одесской области, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник взрывы также прогремели в Харькове.
«Заседание продолжится 16 сентября в 15:30», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее Дубинский сообщал, что обратился в Верховный суд Украины с просьбой провести президентские выборы, чтобы сохранить конституционный строй в стране.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин отметил, что, по его мнению, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Рады.
Напомним, Дубинский также заявлял, что паника охватила офис Владимира Зеленского на фоне проблем у ВСУ на фронте.
«В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются», – цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что разговор «той или иной тональности о диалоге гораздо лучше», чем заявления о намерении «воевать до последнего украинца».
Кремль пока не может судить о том, что стоит за словами Зеленского о возможных переговорах, о каких планах идет речь. По словам Пескова, нужно дождаться каких-то конкретных действий, «если таковые будут».
В воскресенье Зеленский заявил в интервью, что киевский режим может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.