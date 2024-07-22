На Украине вырос спрос на нелегальное пересечение границы

На Украине подскочили цены и спрос на нелегальное пересечение границы

Tекст: Алексей Дегтярев

Легально попасть за рубеж украинским гражданам стало очень сложно, для этого необходимо оформить за отдельную плату целый пакет документов, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Те, кто пытается не попасть под мобилизацию, начали чаще пользоваться услугами по нелегальному пересечению границы, это резко повысило цены на подобные услуги. Осенью 2023 года проводники брали 1-2 тыс. долларов в «бюджетном» варианте или 3-5 тыс. долларов в комфортном формате. Теперь же стоимость нелегальных услуг выросла до 7-8 тыс. долларов и 10-12 тыс. долларов соответственно.

Потенциальные нарушители границы могут ждать своей очереди на переправу месяц и даже больше, так как спрос опережает предложение. Отмечается, что речь идет о минимум сотнях человек ежедневно.

Ранее депутат Рады Дмитрий Наталуха заявил, что каждый год мужчины призывного возраста на Украине отдают до 2 млрд долларов, чтобы не попасть в армию и не очутиться на передовой.