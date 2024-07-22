То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».11 комментариев
На Украине вырос спрос на нелегальное пересечение границы
На Украине подскочили цены и спрос на нелегальное пересечение границы
Стоимость незаконного пересечения украинской границы существенно возросла, к этому привело ужесточение правил мобилизации в стране, пишет украинская пресса.
Легально попасть за рубеж украинским гражданам стало очень сложно, для этого необходимо оформить за отдельную плату целый пакет документов, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Те, кто пытается не попасть под мобилизацию, начали чаще пользоваться услугами по нелегальному пересечению границы, это резко повысило цены на подобные услуги. Осенью 2023 года проводники брали 1-2 тыс. долларов в «бюджетном» варианте или 3-5 тыс. долларов в комфортном формате. Теперь же стоимость нелегальных услуг выросла до 7-8 тыс. долларов и 10-12 тыс. долларов соответственно.
Потенциальные нарушители границы могут ждать своей очереди на переправу месяц и даже больше, так как спрос опережает предложение. Отмечается, что речь идет о минимум сотнях человек ежедневно.
Ранее депутат Рады Дмитрий Наталуха заявил, что каждый год мужчины призывного возраста на Украине отдают до 2 млрд долларов, чтобы не попасть в армию и не очутиться на передовой.