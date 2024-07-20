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В Дагестане арестован сбивший на автомобиле двух полицейских житель Махачкалы
Суд в Дагестане отправил в СИЗО сбившего на автомобиле двух полицейских жителя Махачкалы
Суд в Дагестане по ходатайству следствия отправил под стражу жителя Махачкалы, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщило СУ СКР по Республике Дагестан.
Против жителя Махачкалы было возбуждено уголовное дело, за то, что он сбил на автомобиле двух полицейских, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого сбытчика наркотиков. Он проигнорировал требование полицейских выйти из автомобиля, и совершил на них наезд.