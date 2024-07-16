Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.2 комментария
Фицо назвал угрозой всему миру членство Украины в НАТО
Премьер Словакии Фицо предупредил о неизбежном конфликте с Россией в случае вступления Украины в НАТО
Членство Украины в НАТО угрожает миру во всем мире и приведет к прямой конфронтации между альянсом и Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Он подчеркнул, что его позиция по Украине отражает принципы внешней политики властей Словакии. Фицо допустил, что вопрос о членстве Украины в НАТО будет открыт, но для этого нужно согласие всех членов альянса, а также отсутствие в стране военного конфликта, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на ТАЗ.
Ранее в декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым, но отметило, что пригласит ее, когда все страны блока достигнут согласия.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины в НАТО» завершился исчезновением и этой страны, и самого альянса.