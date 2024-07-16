Фицо назвал угрозой всему миру членство Украины в НАТО

Премьер Словакии Фицо предупредил о неизбежном конфликте с Россией в случае вступления Украины в НАТО

Tекст: Вера Басилая

Он подчеркнул, что его позиция по Украине отражает принципы внешней политики властей Словакии. Фицо допустил, что вопрос о членстве Украины в НАТО будет открыт, но для этого нужно согласие всех членов альянса, а также отсутствие в стране военного конфликта, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на ТАЗ.

Ранее в декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым, но отметило, что пригласит ее, когда все страны блока достигнут согласия.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины в НАТО» завершился исчезновением и этой страны, и самого альянса.