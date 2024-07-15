ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.3 комментария
ВСУ нанесли артиллерийский удар по жилым домам в Новой Каховке
Администрация Новой Каховки сообщила, что украинские войска артиллерийским ударом атаковали жилые кварталы города в Херсонской области, что привело к гибели женщины.
В результате обстрела также пострадал мужчина, который был госпитализирован с осколочными ранениями, передает РИА «Новости».
В начале июля сообщалось, что ВСУ нанесли 40 ударов по восьми населенным пунктам Херсонской области.