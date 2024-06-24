Боррель заявил об отправке Киеву первого транша прибыли от российских активов

Боррель: ЕС отправит Киеву первый транш прибыли от российских активов на следующей неделе

Tекст: Вера Басилая

Речь идет об отправке 1,4 млрд евро в фонд помощи Украине, деньги переправят через Германию, Данию и Чехию, которые закупят требуемые Украине вооружения, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Следующий транш ожидается весной 2025 года, его отправят через Италию, Латвию, Румынию и Швецию.

Напомним, против перевода российских денег Украине не может выступить Венгрия, но Будапешт может заблокировать выделение 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о намерении России применить «все доступные инструменты» в случае решения Запада конфисковать ее активы.