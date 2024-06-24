23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.0 комментариев
Боррель заявил об отправке Киеву первого транша прибыли от российских активов
Боррель: ЕС отправит Киеву первый транш прибыли от российских активов на следующей неделе
Евросоюз получит первый транш прибыли от замороженных активов России на следующей неделе, который будет направлен на военную помощь Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС.
Речь идет об отправке 1,4 млрд евро в фонд помощи Украине, деньги переправят через Германию, Данию и Чехию, которые закупят требуемые Украине вооружения, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Следующий транш ожидается весной 2025 года, его отправят через Италию, Латвию, Румынию и Швецию.
Напомним, против перевода российских денег Украине не может выступить Венгрия, но Будапешт может заблокировать выделение 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о намерении России применить «все доступные инструменты» в случае решения Запада конфисковать ее активы.