Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
Названо число поврежденных штормом в Москве автомобилей
В Москве ветер обрушил более 700 деревьев, которые повредили 300 машин
В Москве в четверг из-за штормового ветра упали свыше 700 деревьев, заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Свыше 700 деревьев упали, повреждено более 300 машин, заявил Бирюков РИА «Новости».
Для ликвидации последствий непогоды задействовали необходимое число техники, поваленные деревья распиливают и вывозят, поврежденные конструкции снимают. Системы жизнеобеспечения Москвы работают в обычном режиме, отключений электричества не было. Он добавил, что непогода сохранится в городе до конца суток.
Напомним, в четверг сильный ветер в Москве уронил дерево на прохожего, он погиб. Также ветер обрушил строительные леса на стройплощадке, где также погиб человек.
Сообщалось, что из-за сильного ветра в столице пострадали 10 человек.