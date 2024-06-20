Названо число поврежденных штормом в Москве автомобилей

В Москве ветер обрушил более 700 деревьев, которые повредили 300 машин

Tекст: Алексей Дегтярев

Свыше 700 деревьев упали, повреждено более 300 машин, заявил Бирюков РИА «Новости».

Для ликвидации последствий непогоды задействовали необходимое число техники, поваленные деревья распиливают и вывозят, поврежденные конструкции снимают. Системы жизнеобеспечения Москвы работают в обычном режиме, отключений электричества не было. Он добавил, что непогода сохранится в городе до конца суток.

Напомним, в четверг сильный ветер в Москве уронил дерево на прохожего, он погиб. Также ветер обрушил строительные леса на стройплощадке, где также погиб человек.

Сообщалось, что из-за сильного ветра в столице пострадали 10 человек.