Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
Опубликовано видео смерча в Подмосковье
В Сети появилось видео смерча, снятое, как утверждается, в районе города Наро-Фоминска в Московской области.
Атмосферный вихрь также был запечатлен в районе подмосковного Лосино-Петровского, передает RT.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг в Москве бушевал 10-балльный шторм из 12 возможных по шкале Бофорта. В результате непогоды в столице пострадали 10 человек, два человека погибли.