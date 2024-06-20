Опубликовано видео смерча в Подмосковье

После массового отравления в Москве задержан глава «Кухни на районе»

Tекст: Вера Басилая

Источник ТАСС сообщил, что с гендиректором компании «Кухня на районе» («Локалкитчен») проводятся следственные действия.

Ранее СК сообщил, что в Москве задержаны три человека из числа руководителей коммерческих организаций по делу о массовом отравлении людей.

Напомним, число обратившихся за медпомощью с симптомами ботулизма в Москве превысило 120 человек.

Роспотребнадзор остановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт» после отравления в столице.