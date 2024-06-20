Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
Синоптик классифицировал обрушившийся на Москву шторм
Синоптик Тишковец: По Москве прошел 10-балльный шторм
В четверг в Москве бушевал 10-балльный шторм из 12 возможных по шкале Бофорта, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, что соответствует 90 км в час, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что давление воздушного потока составляло 45-50 килограммов на квадратный метр, передает РИА «Новости».
«При таком ветре происходят значительные разрушения, ветер валит деревья и вырывает их с корнем. На море – высокие волны с максимальной высотой 7-10 метров», – добавил Тишковец.
Ранее сообщалось, что в столице в четверг из-за сильного ветра пострадали 10 человек. Также в ходе непогоды на прохожего упало дерево, он погиб.