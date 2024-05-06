Акция «Письмо Победы» стартовала в России

Мероприятие уже провели в рамках слета «Послы Победы», на региональных форумах и в образовательных учреждениях. Добровольцы движения соберут письма и передадут их героям в преддверии дня Великой Победы, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Для каждого неравнодушного человека важно успеть сказать «спасибо» героям лично, ведь они сражались и продолжают сражаться за свободу и независимость Родины, мирное небо над головой. Письмо Победы – это один из способов поблагодарить наших дорогих ветеранов и бойцов, ведь теплая весточка всегда в радость, Героям Великой Отечественной войны доброе письмо подарит внимание и заботу, а тем, кто прямо сейчас находится на передовой, теплые пожелания поднимут боевой дух, ведь они понимают, что на Родине их ждут с Победой! В преддверии Дня Великой Победы и в сам праздник волонтеры из разных уголков нашей страны и даже из-за рубежа доставят все письма точно по адресатам!», – отметила Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

Участники Всероссийского слета «Послы Победы» написали теплые пожелания героям в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. 100 добровольцев из 76 регионов передали добрые слова ветеранам Великой Отечественной войны и нашим защитникам, а в преддверии Дня Победы лично вручат их адресатам.

«Волонтеры Победы» Калужской области проводят акцию в образовательных учреждениях региона. К акции присоединятся более 40 школ и колледжей: в общей сложности ребятами будет подготовлено около 1 тыс. писем, которые доставят и зачитают фронтовикам, труженикам тыла, блокадникам и бывшим узникам нацистских концентрационных лагерей в преддверии Дня Победы. Помимо этого, добровольцы предложат ветеранам Великой Отечественной войны и очевидцам тех страшных событий совместно написать ответы участникам акции, а затем «Волонтеры Победы» передадут их в соответствующие образовательные организации региона.

«Письмо Победы – очень трогательная акция! Дети всех возрастов пишут слова благодарности. Очень приятно, что молодое поколение чтит и помнит подвиги наших ветеранов. Я считаю, что таких акций должно быть больше, потому что сохранять и передавать историю последующим поколениям – это значительная миссия нашего общества», – подчеркнула доброволец из Калужской области Екатерина Маслова.

«Волонтеры Победы» Челябинской области провели акцию «Письма Победы» в штабе общественной поддержки региона. Гости написали поздравления ветеранам Великой Отечественной войны, поблагодарили за их труд и отвагу. Участниками мероприятия стали представители разных объединений: «Волонтеры-медики», Российские студенческие отряды, Юнармия, кадеты, студенты Челябинского юридического колледжа и многие другие. С приветственным словом выступила Елена Скорнякова – член Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России».