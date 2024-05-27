Президентская академия начала программу обучения для местных советов новых регионов России

Tекст: Дарья Григоренко

160 слушателей – председателей и руководителей аппаратов представительных органов муниципалитетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – будут осваивать основы российского законодательства о МСУ, инструменты управления территориями, методы работы с обращениями граждан и другие актуальные вопросы, говорится в сообщении на сайте «муниципалитеты.рф».

Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что в целях создания условий для кадрового обеспечения программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в мае 2024 года уже стартовала программа для муниципальных команд исполнительных органов, теперь обучают представителей советов депутатов.

«Нам важно запустить как можно больше новых форматов работы для муниципалитетов новых регионов, чтобы оперативно решать вопросы, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления на земле, и те вопросы, с которыми к ним обращаются жители», – добавил он.

Сопредседатель ВАРМСУ, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко заявил, что сегодня в России уделяется особое внимание развитию местного самоуправления. «Впервые за многие годы в январе 2024 года в рамках форума «Малая родина – сила России» были объявлены и награждены финалисты всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной по поручению президента РФ Владимира Путина», – уточнил он.

Программа «Руководитель представительного органа местного самоуправления Донбасса и Новороссии» будет проходить в два потока. Сессии второго потока запланированы на июнь 2024 года.