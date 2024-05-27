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Лавров оценил возможность исключения «Талибана» из списка террористов
Лавров: «Талибан» является реальной властью в Афганистане, что небезразлично России
Инициатива о возможном исключении «Талибана*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических организаций отражает объективную реальность, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он заявил, что талибы являются реальной властью в Афганистане, который небезразличен России, а также союзникам в Центральной Азии. По его словам, этот процесс «отражает осознание реальности», передает ТАСС.
Ранее МИД и Минюст закончили юридическое обоснование снятия с движения «Талибан*» статуса террористической организации, и отправили предложение в Кремль.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ