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    В Соединенных Штатах решили присудить Юлии Навальной «премию архонтов». Выдать ее планирует организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Хозяева «цивилизованного мира» боятся сильных лидеров

    Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Еврейский вопрос раскалывает Америку

    Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведет к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

    16 комментариев
    27 мая 2024, 14:39 • Новости дня

    Лавров оценил возможность исключения «Талибана» из списка террористов

    Лавров: «Талибан» является реальной властью в Афганистане, что небезразлично России

    Лавров оценил возможность исключения «Талибана» из списка террористов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Инициатива о возможном исключении «Талибана*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических организаций отражает объективную реальность, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Он заявил, что талибы являются реальной властью в Афганистане, который небезразличен России, а также союзникам в Центральной Азии. По его словам, этот процесс «отражает осознание реальности», передает ТАСС.

    Ранее МИД и Минюст закончили юридическое обоснование снятия с движения «Талибан*» статуса террористической организации, и отправили предложение в Кремль.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    27 мая 2024, 00:52 • Новости дня
    Мантуров: Россия больше не допустит массового ухода западных компаний
    Мантуров: Россия больше не допустит массового ухода западных компаний
    @ MIT Russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия не допустит повторения ситуации, когда крупные западные компании в одночасье уходят с рынка, бросая своих клиентов. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    «То, как поступили зарубежные западные производители – хлопанья дверями и выхода с нашего рынка – показало, что можно за один день уехать... Такого мы точно уже не допустим, получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», – приводит слова Мантурова Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

    В качестве примера вице-премьер привел уход с российского рынка автомобильных производителей и компаний Boeing и Airbus.

    Мантуров также заверил, что, несмотря на санкции, вопросы технического обслуживания и поставок запчастей для самолетов западного производства решены.

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    26 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала ЕС подготовиться к возможной войне
    Фон дер Ляйен призвала ЕС подготовиться к возможной войне
    @ Te-Co/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюзу необходимо готовиться к войне с Россией и принять меры для совместного вооружения, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Как указала фон дер Ляйен в эфире радиостанции Deutschlandfunk, «тот, кто говорит и действует, как (президент РФ Владимир – прим. ВЗГЛЯД) Путин, не хочет мира, а намерен продолжать», передает Deutsche Welle.

    По ее словам, в настоящее время важна последовательная поддержка Украины, а также необходимо одновременно укреплять собственную обороноспособность. Она призвала ЕС инвестировать в оборону.

    Председатель ЕК уточнила, что Россия сейчас предпринимает «гибридные атаки», в том числе на это указывает, по ее словам, «недавнее снятие пограничной разметки на границе с Эстонией, использование мигрантов в качестве инструмента противостояния с ЕС и попытки расколоть европейцев с помощью соцсетей».

    «Важно, чтобы с помощью миллиардов, которые мы инвестируем, также создавались хорошие рабочие места здесь, в Европе», – подчеркнула фон дер Ляйен. По мнению главы Еврокомиссии, финансирование мер по укреплению обороноспособности должно осуществляться с использованием бюджетных средств, поступающих за счет взносов стран – членов ЕС.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нападение России на страну НАТО невозможно, разговоры об этом на Западе являются маневром для подготовки к войне.

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    26 мая 2024, 16:57 • Новости дня
    Страны Балтии пригрозили ввести войска на Украину в случае прорыва России
    Страны Балтии пригрозили ввести войска на Украину в случае прорыва России
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Балтии и Польша готовы направить свои войска на Украину, если Россия добьется значительного прогресса на востоке Украины, сообщили СМИ.

    Как пишет Der Spiegel, прибалтийские политики предупредили об этом Германию на конференции Леннарта Мери в Таллине. Они опасаются, что Запад недостаточно активно помогает Киеву, что может привести к «резкому ухудшению ситуации», передает Газета.Ru.

    В сообщении говорится, что в таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, а они сами введут войска на Украину, и это будет означать, что НАТО станет участником войны.

    Отмечается, что Россия может добиться стратегического прорыва на востоке Украины, так как «энтузиазм Запада в помощи Киеву несколько поубавился».

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу необходимо готовиться к войне с Россией и принять меры для совместного вооружения.

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    26 мая 2024, 16:48 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад по расследованию нападения на участников СВО в Башкирии
    Бастрыкин запросил доклад по расследованию нападения на участников СВО в Башкирии
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В одном из поселков в Республике Башкортостан произошла массовая драка, по данным соцсетей, местные жители вступились за участников СВО, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании.

    В одном из башкирских поселков на двух участников спецоперации напали, за них вступились местные жители, сообщило ведомство в своем Telegram-канале со ссылкой на соцсети.

    Это привело к массовой драке. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования этого дела.

    Руководитель регионального следственного управления СК Владимир Архангельский передаст доклад о расследовании в центральный аппарат СКР.

    В январе в Тюмени несколько человек напали на ветерана СВО после того, как он сделал им замечание за шумность и хамство. Позже полиция задержала всех участников потасовки.

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    26 мая 2024, 20:50 • Новости дня
    Протестующие в Армении разблокировали дачу Пашиняна

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Армении сторонники оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» прекратили блокировку правительственной дачи премьера страны Никола Пашиняна и пошли к центру Еревана.

    Протестующие выдвинулись к площади Республики в центре Еревана во главе со своим лидером архиепископом Багратом Галстаняном, передает ТАСС.

    Они намерены выработать дальнейший план действий.

    Ранее Галстанян призывал Пашиняна к разговору, направив демонстрантов к правительственным дачам, но в правительстве Армении пояснили, что премьера там нет. Заместитель руководителя аппарата правительства Армении Тарон Чахоян указал, что Пашинян с утра находится в зоне наводнения.

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    27 мая 2024, 09:50 • Новости дня
    Захарова ответила захотевшему «поставить Россию на колени» президенту Эстонии
    Захарова ответила захотевшему «поставить Россию на колени» президенту Эстонии
    @ Mihkel Maripuu/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости «поставить Россию на колени».

    Как сказала Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания Кариса, необходимо, чтобы эстонский президент показал, как это делается, передает РИА «Новости».

    Ранее Карис заявил, что конфликт между Россией и Украиной стал «решающим моментом для нашего поколения».

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    26 мая 2024, 15:45 • Новости дня
    Раскрыты подробности аварии с сухогрузом в Ростове-на-Дону

    Врезавшийся в опору моста сухогруз шел в Крым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Судно «Зеленга», въехавшее в опору железнодорожного моста в Ростове-на-Дону, шло в Крым, оно везло арматуру, сообщил источник в сфере морских перевозок.

    Судно загрузилось арматурой в самом Ростове-на-Дону, оно должно было идти в Крым, сказал собеседник ТАСС.

    Сухогруз «Зеленга» построен в 1978 году, он ходит под российским флагом. 21 мая он прибыл из Азова Ростовской области.

    Южная транспортная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начали проверки по факту аварии.

    Напомним, судно врезалось в несудоходный пролет Ростовского подъемного ж/д моста. По предварительным данным регионального ГУ МЧС, авария могла случиться из-за отказа рулевого управления.

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    27 мая 2024, 12:36 • Новости дня
    Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев
    Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник государственной охраны президента Украины Владимира Зеленского в начале СВО дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев, пишет газета Times.

    Речь идет об одном из двух полковников госохраны президента Украины, которого подозревают в покушении на Зеленского.

    В начале СВО мужчина заявил, что представители госохраны не являются вооруженными силами страны и защищать Украину не обязаны. Он также отметил, что им недостаточно платят, чтобы организовывать на территории страны Брестскую крепость, передает «Вечерняя Москва».

    Доносить на руководителя подчиненные не стали, списав это на эмоциональную реакцию на начало боевых действий.

    Напомним, в начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

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    27 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик

    Кондратьев: Украина пыталась атаковать беспилотниками Геленджик

    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Как сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале, все беспилотники были подавлены силами ПВО.

    Он добавил, что в хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, пожар удалось потушить, в селе Криница обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные службы.

    Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что четыре беспилотника были уничтожены над территорией Краснодарского края.

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    27 мая 2024, 11:01 • Новости дня
    Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом

    Столтенберг: Призыв разрешить Киеву удары по России связан с ситуацией под Харьковом

    Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом
    @ IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО повторил свой призыв разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, так как, по его мнению, «это самооборона», которая важна в условиях наступления российской армии под Харьковом, следует из трансляции пресс-службы альянса.

    Поставляющие Украине оружие страны НАТО решают, на каких основаниях оно поставляется, и пришло время подумать об отмене некоторых ограничений, передает ТАСС. Столтенберг добавил, что в районе Харькова линия фронта и граница практически совпадают, и если Киев не может атаковать военные цели на территории России, это делает сложной для них оборону.

    «Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения», – сказал генсек НАТО. Он также подчеркнул, что 99% оружия, которое «помогло нанести серьезные потери Российской армии», Киеву поставляют страны НАТО.

    Ранее Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России.

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    26 мая 2024, 16:02 • Новости дня
    В России провели уникальную операцию по извлечению натовской пули из сердца

    РИА «Новости»: Врачи достали из сердца раненого военного ВС России натовскую пулю

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Центральном военном клиническом госпитале имени А. Вишневского провели уникальную операцию по спасению жизни военнослужащего, раненного в ходе СВО. Хирургам удалось извлечь из его сердца пулю натовского калибра со смещенным центром тяжести, сообщил начальник центра кардиохирургии Александр Лищук.

    Лищук на научно-практической конференции «Боевая травма – 2024» отметил, что пуля пробила правый желудочек сердца, повредив сосуды. По его словам, операция, длившаяся около двух часов, прошла успешно, сердце бойца пришлось остановить, а после удаления пули хирурги удалили все поврежденные ткани, включая те, что были занесены в рану вместе с пулей, передает РИА «Новости».

    Он назвал данный случай самым уникальным в его практике, несмотря на то, что они уже провели шесть подобных операций, и все бойцы остались живы.

    Спасение стало возможным, по его словам, благодаря новейшей гибридной операционной, созданной в госпитале, она позволяет проводить сложнейшие операции на сердце и сосудах.

    Лищук также рассказал об операциях по извлечению осколков от снарядов РСЗО HIMARS. По его словам, такие осколки, помимо непосредственного повреждения, вызывают воспалительный процесс, нагноение и септические осложнения, поэтому их удаление в «тихий» период, когда нет кровотечения, является ключевым фактором для спасения жизни и восстановления трудоспособности пациентов.

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    26 мая 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин прибыл в Узбекистан
    Путин прибыл в Узбекистан
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан, у него запланирована встреча с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

    В ходе государственного визита российский лидер пробудет в стране два дня, 26 и 27 мая, передает РИА «Новости».

    В ходе переговоров политики планируют поговорить о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений стран, обменяться мнениями по региональным вопросам.

    Также они оба поучаствуют в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. В пресс-службе Кремля отмечали, что после визита стороны подпишут «солидный пакет двусторонних документов».

    Газета ВЗГЛЯД изучала, в каких сферах отношений Москвы и Ташкента стоит ожидать наибольшего прогресса.

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    26 мая 2024, 17:37 • Новости дня
    Галстанян вызвал Пашиняна на «встречу с народом»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Претендент на пост армянского премьера, глава местного оппозиционного движения и архиепископ Баграт Галстанян заявил, что хочет встретиться с действующим премьером Николом Пашиняном.

    Галстанян заявил, что приглашает Пашиняна «на встречу с народом», в ином случае политик, по словам оппозиционера, потеряет «моральную легитимность параллельно с закончившейся правовой легитимностью», передает ТАСС.

    Галстанян отметил, что отправится к правительственным дачам для встречи с премьером.

    Также он обратился к Католикосу всех армян Гарегину II с просьбой отстранить его от служения ввиду намерения баллотироваться на пост премьера Армении.

    Он пояснил, что нынешние его обязательства как архиепископа невозможно совмещать с политикой, по этой причине он попросил Католикоса «заморозить» его духовную деятельность.

    В воскресенье в Ереване в воскресенье началось шествие оппозиционеров.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие шансы есть у Галстаняна в противостоянии с Пашиняном.

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    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

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    26 мая 2024, 15:09 • Новости дня
    В США анонсировали визит делегации американских конгрессменов на Тайвань
    В США анонсировали визит делегации американских конгрессменов на Тайвань
    @ Wiktor Dabkowski/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тайвань в конце мая посетит делегация из Соединенных Штатов Америки, сообщил Американский институт на Тайване (AIT) в воскресенье.

    Делегацию возглавит глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, визит пройдет с 26 по 30 мая, передает ТАСС со ссылкой на AIT.

    Всего в делегацию войдут шесть конгрессменов.

    В августе 2022 года Тайвань посещала Нэнси Пелоси, занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей США. Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Пелоси запомнился тем, что поставил мир на грань войны между США и КНР.

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