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В больнице сообщили о состоянии премьера Словакии после покушения
В больнице сообщили об улучшении состояния премьера Словакии Фицо после покушения
Состояние здоровья премьера Словакии Роберта Фицо после пережитого покушения постепенно улучшается, сообщили в больнице.
В заявлении говорится, что консилиум в понедельник оценил результаты анализов и подтвердил постепенное улучшение состояния здоровья премьер-министра, передает ТАСС.
По данным СВР, Фицо – это неугодная фигура для либеральных элит, он осмелился выступить в защиту интересов, после чего произошла попытка покушения на него.