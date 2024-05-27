В парламенте Грузии договорились преодолеть вето на закон «О прозрачности иностранного влияния»

В парламенте Грузии договорились преодолеть вето президента на закон «О прозрачности иностранного влияния»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Президент предложила парламенту единственную поправку – отменить закон на следующий день после его задействования.

Перед законодателями выступил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, который на вопрос о том, почему необходимо отозвать этот закон, ответил: «Потому».

Мсхиладзе отказался обсуждать любую из десяти статей закона, сказав, что тот не годится, потому что его осуждают на Западе.

Оппозиция обвинила депутатов «Грузинской мечты» в том, что этот закон «оставляет Грузию с глазу на глаз с Россией».