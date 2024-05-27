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В парламенте Грузии договорились преодолеть вето на закон «О прозрачности иностранного влияния»
В парламенте Грузии договорились преодолеть вето президента на закон «О прозрачности иностранного влияния»
Юридический комитет парламента Грузии в понедельник рекомендовал преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния» на сессии, которая пройдет 28 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Президент предложила парламенту единственную поправку – отменить закон на следующий день после его задействования.
Перед законодателями выступил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, который на вопрос о том, почему необходимо отозвать этот закон, ответил: «Потому».
Мсхиладзе отказался обсуждать любую из десяти статей закона, сказав, что тот не годится, потому что его осуждают на Западе.
Оппозиция обвинила депутатов «Грузинской мечты» в том, что этот закон «оставляет Грузию с глазу на глаз с Россией».