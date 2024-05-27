Политолог оценил перспективы протеста против Пашиняна в Армении

Политолог Корнилов: Протест против Пашиняна в Армении может вынудить премьера уйти в отставку

Tекст: Илья Абрамов

«В Армении мы наблюдаем очередные акции протеста против премьера страны Никола Пашиняна. Демонстрации являются продолжением того противостояния в обществе, которое глава правительства начал сам. Он презрел мнение населения в отношении Карабаха. Он решил подыграть Западу и в некотором смысле отдалиться от России. Это вызвало недовольство жителей республики», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«В случае дальнейшего развития протестов следует ожидать более жесткого противодействия демонстрантам со стороны полиции. Тем не менее полагаю, что данные меры вряд ли позволят справиться с акциями. В конечном итоге, по моему мнению, Пашиняну придется уйти в отставку. Это позволит гражданам Армении выбрать власть, которая последует национальным интересам страны», – резюмировал собеседник.

Ранее протестующие против премьер-министра Никола Пашиняна перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарака. Кроме того, демонстранты заблокировали часть улиц в Ереване. Полиция, в свою очередь, задержала десятки граждан в центре столицы республики. Как отмечают РИА «Новости», на утро понедельника число задержанных составило 137 человек.

Накануне претендент на пост армянского премьера, глава оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» и архиепископ Баграт Галстанян пригласил Пашиняна на встречу с народом. Лидер протестующих отметил, что если последний не явится, то потеряет «моральную легитимность параллельно с закончившейся правовой легитимностью».



Для встречи с премьер-министром Баграт Галстанян отправился к правительственным дачам. Однако там Пашиняна не было. По словам заместителя руководителя аппарата правительства Армении Тарона Чахояна, премьер в это время находился в зоне наводнения.

Позднее протестующие прекратили блокировку правительственной дачи Пашиняна и выдвинулись к площади Республики в центре Еревана. Демонстранты объяснили это намерением выработать план дальнейших действий.

Напомним, в начале мая Галстанян объявил о начале процедуры импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна в парламенте. Об этом он заявил после того, как действующий глава правительства не ответил на озвученное лидером оппозиции требование уйти в отставку.