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    22 мая 2024, 12:53 • Новости дня

    В Кремле сочли заявление Блинкена о гибели Раиси хамским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси было неловким и хамским, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что пока не видел заявление Блинкена в оригинале, при этом трудно представить, что дипломат такого уровня позволил себе сделать такое неловкое и хамское по отношению к целому народу заявление, передает ТАСС.

    Напомним, Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом «выиграли от гибели» президента Раиси при крушении вертолета.

    20 мая 2024, 07:08 • Новости дня
    Стала известна модель разбившегося в Иране вертолета

    Tasnim: Разбившимся вертолетом, на котором летел Раиси, был американский Bell 212

    Стала известна модель разбившегося в Иране вертолета
    @ Juergen Lehle/wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разбившимся на северо-западе Ирана вертолетом, на котором летели президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, был американский Bell 212, сообщило агентство Tasnim.

    Как сообщает агентство, вертолет был произведен в США, он мог перевозить до 14 человек с максимальной скоростью 190 км/ч, передает ТАСС.

    Ранее был обнаружен вертолет президента Ирана.

    Напомним, турецкий беспилотник Akinci обнаружил «источник тепла» – предположительно, обломки вертолета.

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    20 мая 2024, 10:56 • Новости дня
    Красный Полумесяц раскрыл подробности крушения вертолета президента Ирана

    Красный Полумесяц: Президент и глава МИД Ирана погибли в первые же мгновения катастрофы

    Красный Полумесяц раскрыл подробности крушения вертолета президента Ирана
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Все находившиеся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в первые же мгновения после катастрофы, сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

    Обломки разбившегося вертолета были обнаружены спасателями на высоте 2,5 тыс. метров, передает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал IRIB.

    В поисково-спасательной операции принимали участие более 2 тыс. человек, добавил он, уточнив, что при проведении операции иностранная помощь не потребовалась.

    Напомним, президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.

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    20 мая 2024, 05:42 • Новости дня
    Обнаружен вертолет президента Ирана

    КСИР и Красный Полумесяц сообщили о найденном вертолете президента Ирана Раиси

    Обнаружен вертолет президента Ирана
    @ MSNBC/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Поисково-спасательные отряды нашли вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщили Корпус стражей исламской революции и Иранское общество Красного Полумесяца. Иранский чиновник заявил, что вряд ли Раиси удалось выжить.

    Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что «вертолет найден», передает ТАСС со ссылкой на IRIB.

    Иранские спасатели прибыли на место падения вертолета, передает RT со ссылкой на Tasnim.

    Reuters приводит слова неназванного иранского чиновника, который сообщил, что вертолет полностью сгорел. По его словам, вероятность того, что Раиси жив, низка, все пассажиры на борту вертолета считаются погибшими, передает РИА «Новости».

    Напомним, турецкий беспилотник Akinci обнаружил «источник тепла» – предположительно, обломки вертолета.

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    20 мая 2024, 13:58 • Новости дня
    Дано объяснение звонку имама с места крушения вертолета Раиси

    Tasnim: Пятничный имам Тебриза был жив еще в течение часа после авиакатастрофы в Иране

    Дано объяснение звонку имама с места крушения вертолета Раиси
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем был жив еще в течение часа после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и даже смог позвонить по телефону, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами.

    Как говорится в сообщении, Мохаммад Али Але Хашем был жив еще в течение часа после авиакатастрофы и даже позвонил по телефону главе администрации президента Голамхосейну Эсмаили, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что летевший с Раиси имам Тебриза вышел на связь после крушения вертолета. При этом глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд отметил, что все находившиеся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в первые же мгновения после катастрофы.

    По последним данным, спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета президента Ирана.

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    22 мая 2024, 09:33 • Новости дня
    Раскрыты новые детали крушения вертолета Раиси

    В офисе президента Ирана раскрыли новые детали крушения вертолета Раиси

    Раскрыты новые детали крушения вертолета Раиси
    @ AZIN HAGHIGHI/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сопровождавший Эбрахима Раиси в другом вертолете глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили заявил, что погода на момент авиакатастрофы была летной, а один из пассажиров разбившегося вертолета оставался жив еще несколько часов.

    По его словам, в глубине ущелья мог был туман, однако на траектории полета тумана не было – облака были немного выше вертолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

    Также чиновник указал, что экипаж вертолета заметил пропажу президентского борта спустя примерно 30 секунд после того, как его пилот скомандовал остальным экипажам набрать высоту, чтобы приподняться над облаками.

    Позднее, после исчезновения вертолета Раиси, экипаж второго борта отправился на его поиски и попытался выйти с ним на связь.

    «Я плохо себя чувствую, не знаю, что произошло, не знаю, где я, под деревьями, никого не вижу, я один», – передал он слова имама.

    Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.

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    21 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    В Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси

    Turkiye: Глава МИД Ирана Абдоллахиян не должен был лететь в одном вертолете с Раиси

    В Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранского министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна не должно было быть в вертолете вместе с президентом страны Ибрахимом Раиси, утверждает турецкое издание Turkiye.

    Глава ведомства и губернатор иранского города Тебриза Малик Рахмети должны были лететь на другом вертолете, утверждает Turkiye, передает РИА «Новости».

    Министра усадили в один вертолет с президентом прямо перед взлетом, в самый последний момент.

    До этого эта же газета со ссылкой на источники сообщала, что вертолет Раиси имел на борту новейшие системы навигации и сигнализации. При этом турецкий министр транспорта Абдулкадир Уралоглу указывал, что сигналов с упавшего вертолета не поступало.

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    19 мая 2024, 16:09 • Новости дня
    Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел аварию
    Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел аварию
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны, передает иранский государственный телеканал Press TV. В сообщении не уточняется состояние Раиси.

    По сообщениям, вертолет, перевозивший Раиси, попал в аварию, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, сообщается, что спасатели пытаются попасть к месту происшествия, но ситуация затруднена из-за плохих погодных условий.

    В воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан, где вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы».

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    19 мая 2024, 22:43 • Новости дня
    Установлено точное место падения вертолета президента Ирана

    Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об установленном месте падения вертолета президента страны Раиси

    Установлено точное место падения вертолета президента Ирана
    @ LiveNOW from FOX/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Получен сигнал, позволивший определить точное место падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде.

    Гализаде сообщил, что поступил «сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа». Сейчас все привлеченные к поисково-спасательной операции «направляются в район» падения вертолета. Гализаде выразил надежду, что сможет «сообщить народу хорошие новости».

    Командующий КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами и ряд высокопоставленных офицеров КСИР направились к месту падения вертолета, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    В воскресенье Раиси посетил Азербайджан. Позднее стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана. Поиски осложнены погодными условиями.

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    20 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    В Иране назвали причину крушения вертолета главы страны

    IRNA: Крушение вертолета главы Ирана произошло из-за технической неисправности

    В Иране назвали причину крушения вертолета главы страны
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Иранское государственное информационное агентство IRNA назвало причиной крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси техническую неисправность.

    В материале на сайте IRNA говорится, что Раиси погиб «в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности».

    Ранее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что причиной жесткой посадки вертолета стали погодные условия.

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    19 мая 2024, 23:47 • Новости дня
    Летевший с Раиси имам Тебриза вышел на связь после крушения вертолета

    Tекст: Антон Антонов

    Имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, который находился на борту вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, выходил на связь после крушения вертолета, сообщил замглавы МИД Ирана Мехди Сафари.

    Сафари сообщил, что Аль-Хашему «в первое время после происшествия» дважды удалось выйти на связь. Он рассказал, что «чувствует себя плохо». При этом имам заявил, что «слышит звук машин скорой помощи», передает РИА «Новости».

    Напомним, командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде заявил, что определено место падения вертолета.

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    20 мая 2024, 09:49 • Новости дня
    При опознании тел погибших при аварии вертолета Раиси возникли проблемы

    Tasnim: При опознании тел погибших при аварии вертолета президента Ирана Раиси возникли проблемы

    При опознании тел погибших при аварии вертолета Раиси возникли проблемы
    @ Iranian Red Crescent Society/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Как сообщил агентству Tasnim представитель Корпуса стражей исламской революции в провинции Восточный Азербайджан, работы по опознанию ведутся на месте крушения вертолета, который перевозил президента Исламской республики Эбрахима Раиси.

    По его словам, некоторые тела трудно идентифицировать, передает ТАСС.

    Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

    Коментарии (4)
    20 мая 2024, 13:43 • Новости дня
    Посол назвал причину крушения вертолета Раиси

    Посол Ирана в Минске: Причиной жесткой посадки вертолета Раиси стали погодные условия

    Посол назвал причину крушения вертолета Раиси
    @ Azin Haghighi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Причиной жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали погодные условия, сообщил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    Все произошло из-за плохих метеорологических условий, передает ТАСС слова дипломата.

    В районе катастрофы, напомнил он, «был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная». Дипломат уточнил, что это первая версия произошедшего, которая основывается в том числе на том, что спасателям потребовалось время, чтобы добраться к месту трагедии.

    При этом, как подчеркнул Алиреза Санеи, точную причину будут устанавливать соответствующие органы, и это потребует времени. Он призвал ждать итогов расследования.

    Ранее сообщалось, что иранские спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета, в котором, в частности, находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

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    20 мая 2024, 07:20 • Новости дня
    Президент Ирана погиб при крушении вертолета

    Mehr: Президент Ирана и все сопровождающие погибли при крушении вертолета

    Президент Ирана погиб при крушении вертолета
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Эбрахим Раиси и все остальные члены делегации погибли в результате крушения вертолета, передает агентство Mehr.

    Как говорится в сообщении, президент Ирана Эбрахим Раиси и его сопровождение погибли при крушении вертолета на северо-западе Ирана, среди погибших значится и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан, передает РИА «Новости».

    Агентство сообщило, что кроме президента Ирана и главы МИД на борту вертолета находились глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, экипаж вертолета и охранник.

    Тем временем агентство IRNA сообщает, что правительство Ирана соберется на экстренное заседание после сообщения о гибели  Раиси. Информация о точном времени проведения заседания не приводится.

    Ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что нет «никаких признаков», что кому-то из пассажиров вертолета удалось выжить.

    Коментарии (25)
    20 мая 2024, 09:58 • Новости дня
    Синоптик заявил о «термической депрессии» в районе катастрофы вертолета Раиси

    Синоптик Тишковец заявил о «термической депрессии» в районе катастрофы вертолета Раиси

    Синоптик заявил о «термической депрессии» в районе катастрофы вертолета Раиси
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана, в результате которого произошло крушение вертолета президента ИРИ Эбрахима Раиси, была сложной и определялась «термической депрессией», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец сообщил РИА «Новости», что в районе авиакатастрофы наблюдалось «7-10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300-600 метров». Верхняя граница, уточнил он, доходила до девяти-десяти километров.

    «Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли», – отметил специалист, добавив, что местами прошел ливень с грозой, в облаках наблюдалась «болтанка, электризация», а на уровне выше трех с половиной километров – обледенение.

    Видимость на фоне осадков ухудшалась до одного-трех километров, а в облаках составляла до нескольких десятков метров. Порывы ветра достигали 10-15 метров в секунду, в горах местами до 21 метра в секунду.

    «В нижнем пограничном слое от нуля до трех километров наблюдался сдвиг ветра – разворот по направлению со 190 на 325 градусов, скорость воздушного потока на этих высотах до 30-50 километров в час», – рассказал Тишковец, добавив, что днем температура поднималась до 23 градусов тепла, в горах – около десяти градусов, а прошлой ночью – от плюс шести до плюс 16 градусов.

    Полеты в горах в таких метеоусловиях запрещаются, подчеркнул специалист. «Падение атмосферного давления, обусловленное вихрями с горизонтальной осью, могло привести к завышению показаний высотомера до 30-50 метров. Таким образом, сложные метеоусловия могли стать прямой или косвенной причиной авиационной катастрофы вертолета президента Ирана Раиси», – считает Тишковец.

    Ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что команды иранских спасателей смогли обнаружить тела всех погибших в результате крушения на северо-западе Ирана вертолета президента Исламской республики Эбрахима Раиси.

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    20 мая 2024, 13:05 • Новости дня
    Эксперт назвала последствия гибели президента Ирана Раиси для страны

    Эксперт Раванди-Фадаи: Иранское общество ищет доказательства вины израильских или американских диверсантов в гибели Раиси

    Эксперт назвала последствия гибели президента Ирана Раиси для страны
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Иране основная власть принадлежит не президенту, а духовному лидеру, поэтому гибель Эбрахима Раиси вряд ли приведет к дестабилизации страны. Более того, трагедия может сплотить иранцев. Вместе с тем важно узнать, что стало причиной авиакатастрофы, сказала газете ВЗГЛЯД иранист Лана Раванди-Фадаи, комментируя сообщения о гибели президента Ирана Раиси.

    «Авиакатастрофа вызывает много вопросов. Главный из них: как президентскому борту разрешили лететь при таких погодных условиях?» – указала Лана Раванди-Фадаи, руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ и доцент РГГУ.

    По словам собеседницы, уже существуют теории о том, что трагедия произошла по вине израильских или американских диверсантов. «Многие иранцы пытаются найти этому доказательства, вспоминая предыдущие заявления политиков из Тель-Авива и Вашингтона. Но официальных обвинений пока нет. Да и сами израильтяне уверяют, что не имеют отношения к произошедшему», – детализировала спикер. 

    Она считает важным тот факт, что на помощь Ирану пришла Турция, которая отправила своих альпинистов и спасателей, а также предоставила высокотехнологичный беспилотник, благодаря чему удалось определить место ЧП. «Руку помощи протянули и российские власти», – добавила собеседница.

    «В целом иранское общество шокировано гибелью президента и высокопоставленных чиновников. Многие люди в ночь на понедельник молились о здоровье Раиси и его спутников», – рассказала спикер. По ее мнению, трагедия сплотит иранцев. На этом фоне Раванди-Фадаи не ожидает дестабилизации обстановки в Исламской республике.

    «Основные рычаги власти в Иране не у президента, а у духовного лидера. Поэтому страна будет продолжать стабильно функционировать, даже несмотря на трагедию. Я думаю, правительство возьмет ситуацию под контроль. Временно исполняющим обязанности президента уже назначили вице-президента Мухаммеда Мохбера, который, к слову, является сторонником хороших отношений с Россией. Через 50 дней в Иране пройдут внеочередные выборы президента, на которых, по моему мнению, все шансы на победу будет иметь консерватор», – прогнозирует иранист.

    Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при катастрофе вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Об этом утром 20 мая сообщило госагентство Mehr в Telegram-канале, позже информацию подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. «Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся», – передает ТАСС слова иранского политика. Эта фраза произносится мусульманами после известий о смерти близкого человека.

    По информации Mehr, все сопровождавшие президента Ирана также погибли. Издание Tasnim пишет, что продолжаются попытки опознать тела жертв катастрофы. По его сведениям, в числе погибших, помимо Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. В состав экипажа входили два пилота и один технический работник, их имена не сообщаются.

    Власти Ирана заверили, что трагедия не повлечет за собой сбои в их работе. В соответствии со ст. 131 иранской Конституции, в случае смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. С 2021 года эту должность занимает Мохаммад Мохбер.


    Ночь в Тегеране прошла с молитвами. На площади Валиаср с позднего вечера стали собираться жители столицы. Они «воздели руки к небу и молятся о благополучном возвращении» президента Исламской республики, передавало ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

    Президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран. «Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», – говорится на сайте Кремля.

    Он также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. «Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты», – заключил Путин.

    Соболезнования в связи с трагедией в Иране также выразил МИД Белоруссии, подчеркнув, что последние новости были восприняты в Минске с большой болью. «Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси», – говорится в заявлении ведомства.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что «глубоко опечален и потрясен трагической кончиной президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси». «Его вклад в укрепление двусторонних отношений между Индией и Ираном всегда будут помнить», – написал он в X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в РФ).

    Пакистан решил объявить день траура в связи с гибелью Раиси в знак солидарности с Ираном. Президент Армении Никол Пашинян направил телеграмму лидеру Ирана Али Хаменеи и выразил соболезнования в связи с гибелью делегации президента республики. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что потрясен сообщениями о гибели президента Ирана Раиси, которого считает образцовым и необыкновенным человеком.

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    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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