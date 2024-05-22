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    Андрей Полонский Андрей Полонский С кем России можно договариваться

    Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему в планах Москвы пока нет Харькова

    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    42 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина, вызывай «Волгу»

    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    34 комментария
    22 мая 2024, 07:21 • Новости дня

    Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»

    Госсекретарь Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»

    Tекст: Александра Юдина

    Иранский народ и мир в целом «выиграли от гибели» в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    По его словам, Раиси был причастен к «ужасающим деяниям как судья и президент», иранскому народу и миру «будет лучше теперь, когда Раиси мертв», передает РИА «Новости».

    Также Блинкен отметил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем.

    Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.

    21 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    В Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси

    Turkiye: Глава МИД Ирана Абдоллахиян не должен был лететь в одном вертолете с Раиси

    В Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранского министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна не должно было быть в вертолете вместе с президентом страны Ибрахимом Раиси, утверждает турецкое издание Turkiye.

    Глава ведомства и губернатор иранского города Тебриза Малик Рахмети должны были лететь на другом вертолете, утверждает Turkiye, передает РИА «Новости».

    Министра усадили в один вертолет с президентом прямо перед взлетом, в самый последний момент.

    До этого эта же газета со ссылкой на источники сообщала, что вертолет Раиси имел на борту новейшие системы навигации и сигнализации. При этом турецкий министр транспорта Абдулкадир Уралоглу указывал, что сигналов с упавшего вертолета не поступало.

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    21 мая 2024, 08:36 • Новости дня
    Германия согласилась поддержать план США по замороженным активам России
    Германия согласилась поддержать план США по замороженным активам России
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия выразила готовность поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов для предоставления помощи Украине в размере 50 млрд долларов, передает Bloomberg.

    План США предполагает использование процентов от замороженных активов, а не их основной суммы, что было воспринято европейскими столицами, включая Берлин, более позитивно, передает ТАСС сообщение агентства.

    Ожидается, что предложение США станет ключевым вопросом на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран Группы семи (G7), которая пройдет с 23 по 25 мая в Италии. Окончательного же решения по данному вопросу, как полагают немецкие чиновники, следует ожидать не ранее июня, а реализация предложения может быть отложена до следующего года.

    Согласие Германии может стать решающим шагом на пути к предоставлению Киеву нового существенного пакета помощи со стороны США и их союзников.

    Ранее Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

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    21 мая 2024, 13:30 • Новости дня
    В Госдуме указали на «особые правила» контроля допинга для американских спортсменов

    Депутат Журова: Конфликт WADA и USADA создает крайне тревожный прецедент

    В Госдуме указали на «особые правила» контроля допинга для американских спортсменов
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Анастасия Куликова

    Американцам в вопросах спорта всегда позволялось больше, чем другим странам. Так, спортсмены из США могли не явиться на тестирование, объяснив это забывчивостью или личными делами. Сейчас же конфликт WADA и USADA рискует превратиться в опасный прецедент, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Светлана Журова. Ранее представители USADA обвинили всемирное антидопинговое агентство в предвзятом отношении к США.

    «США всегда придерживались своеобразных принципов в антидопинговой сфере. Напомню, что NHL и вовсе обладает собственными методами тестирования и WADA к данному чемпионату не подпускает. И это лишь один из примеров. Большинство крупных спортивных мероприятий в Америке проходят без участия всемирного агентства», – сказала Светлана Журова, чемпионка мира и Олимпиады, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам.

    «Складывается ситуация, в которой USADA в грубой форме намекает всемирной организации на то, что спорт в Штатах должен регулироваться некими особыми правилами. Они пытаются оградить всех спортсменов, за исключением членов национальной сборной, от каких-либо проверок со стороны независимых институтов», – подчеркивает собеседница.

    При этом, по словам парламентария, другие страны вынуждены регулярно контактировать с представителями WADA вне зависимости от уровня проводимых соревнований. «Абсурдное положение. Например, российских спортсменов, когда они бывали в США, специалисты агентства тестировали с максимальной тщательностью. В то время как американцы, выходившие на те же соревнования, пользовались меньшим вниманием со стороны экспертов», – акцентирует она.

    «Более того, когда спортсменам из Штатов все-таки приходится сталкиваться со всемирной организацией, они зачастую пытаются «спрятаться» от специалистов: оправдывают неявку на взятие пробы забывчивостью или повседневными делами. Никаких «красных флажков» им за это не дают. Конечно, схожего понимания в отношении наших или китайских чемпионов эксперты не проявляют. США всегда позволялось больше, чем остальным государствам», – считает депутат.

    «Поэтому не думаю, что конфликт WADA и USADA будет очень жарким. Скорее всего, стороны сумеют договориться. Но все это создает крайне тревожный прецедент для всемирного антидопингового агентства. Если они пойдут на уступки Вашингтону, то фактически все страны мира получат сильнейший аргумент в вопросе о допуске WADA к национальным чемпионатам. Правила глобального тестирования постепенно теряют свою силу», – резюмирует Журова.

    Ранее главу всемирного антидопингового агентства Витольда Баньку обвинили в манипулировании фактами. С таким заявлением выступили представители USADA. По их мнению, упреки руководителя WADA в том, что более 90% американских спортсменов не находятся под действием международного антидопингового кодекса, не имеют под собой оснований.

    USADA ответило, что спортсмены и не должны следовать установленным правилам, если не принимают участия в международных соревнованиях. Тестирование проходят те, кто претендует на место в сборной США. Призыв к открытию дисциплинарного дела против антидопингового агентства Штатов со стороны WADA в Вашингтоне назвали «вендеттой против американских спортсменов».

    Национальное агентство США напомнило, что всемирная организация не стала применять санкции к китайским пловцам, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. По мнению Штатов, WADA намеренно развивает тему с американскими нарушениями, чтобы отвлечь общество от имеющихся у него проблем.

    USADA заявило, что «Банька и его приспешники проникают в глубины дезинформации и полуправды», при этом «опускаясь так низко, чтобы пытаться обвинить всех спортсменов США». На этом фоне американская организация призвала своих коллег быть «твердым и справедливым арбитром, а не школьным хулиганом» и предоставить полную информацию о сборной Китая для оценки всего мира.

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    21 мая 2024, 20:24 • Новости дня
    Блинкен пригрозил Китаю санкциями за поставки в Россию

    Блинкен пообещал расширение американских санкций против Китая за поставки в Россию

    Блинкен пригрозил Китаю санкциями за поставки в Россию
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США планируют расширять список китайских компаний, в отношении которых введены американские санкции за предполагаемые поставки в Россию продукции двойного назначения, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен отметил, что США ранее ввели санкции против 100 выявленных китайских компаний – и продолжат делать это, передает ТАСС.

    При этом госсекретарь признал, что Китай не поставлял России оружие. Так Блинкен прокомментировал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США тему о якобы поставках Пекина продукции для российского ВПК.

    Ранее Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И выразил беспокойство в связи с поддержкой, которую Пекин оказывает России.

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    21 мая 2024, 14:39 • Новости дня
    Песков рассказал, кто посетит от России похороны Раиси

    Представитель Кремля Песков рассказал, кто посетит от России похороны Раиси

    Песков рассказал, кто посетит от России похороны Раиси
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет присутствовать на прощании с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, российский лидер Владимир Путин не планирует посещение церемонии прощания с Раиси, на похоронах президента Ирана будет присутствовать Володин, передает РИА «Новости».

    В Тебризе началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана.

    Напомним, в понедельник вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

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    21 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали позицию Госдепа о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Сенатор Долгов: Оценки Госдепа шагов МУС в адрес России и Израиля циничны

    В Совфеде раскритиковали позицию Госдепа о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ Luis M. Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Позиция Вашингтона о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем абсолютно цинична. Делая подобные заявления, Госдеп пытается выгородить Тель-Авив, а также подтвердить приверженность антироссийскому курсу. Такая политическая игра дорого обойдется американским властям, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    «США не просто не ратифицировали Римский статут, но и приняли закон, согласно которому американские граждане не могут быть арестованы по распоряжению Международного уголовного суда. Оценки Госдепа шагов МУС в адрес Израиля и РФ циничны. В этом контексте я бы даже сказал так: чья бы корова мычала, а американская молчала бы», – подчеркнул сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий полагает, что власти США, объясняя разницу в действиях МУС, преследуют две цели. «Во-первых, они хотят выгородить Израиль в палестинском конфликте. Этим Белый дом активно занимается на протяжении длительного времени. Во-вторых, подтвердить приверженность администрации Байдена антироссийскому курсу», – пояснил он.

    При этом Вашингтон вновь проявил двойные стандарты, добавил собеседник. Он убежден: такая позиция Соединенных Штатов отталкивает от них большое количество стран – особенно арабских. «МУС себя полностью дискредитировал. Эта структура политизирована и не имеет никакого отношения к международной законности. Однако действия США вызывают еще больше вопросов. Они ведут политическую игру, используют Гаагу в своих интересах. Подобный подход будет стоить Вашингтону дополнительных минусовых очков на международной арене», – прогнозирует парламентарий.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Международный уголовный суд (МУС) может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля. По его словам, юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является членом инстанции. В конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской спецоперацией Украина признает юрисдикцию суда, сказал представитель Госдепа.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллер, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала». Он также утверждает, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    Президент США Джо Байден также осудил требование прокуратуры к МУС выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Он добавил, что не считает действия израильской армии геноцидом, и продолжает поддерживать Израиль в противостоянии с движением ХАМАС. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон допустил введение санкций против суда в случае выдачи ордера на арест израильского премьера. Он считает, что полномочия МУС «не распространяются на Израиль или США». Джонсон обвинил инстанцию в попытке уравнять «израильских чиновников и злых террористов».

    Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь признал, что не готов подробно комментировать требования прокурора суда в Гааге. При этом он отметил, что США продолжат оказывать поддержку МУС в вопросе «преступлений на Украине», слова американского министра обороны приводит ТАСС.

    Отличие оценок США действий МУС в отношении России и Израиля в очередной раз говорит о двойных стандартах и лицемерии Вашингтона, подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов. «Ни у кого в мире не должно оставаться иллюзий относительно кощунственной политики Соединенных Штатов, эксплуатирующих правозащитную проблематику ради одного – сведения счетов с неугодными государствами», – говорится в распространенном посольством заявлении Антонова.

    Накануне прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, выполнит ли МУС требование прокурора и как это решение повлияет на ситуацию в Израиле.

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    21 мая 2024, 08:18 • Новости дня
    Стали известны подробности о вертолете президента Ирана

    Turkiye: Вертолет Раиси был оснащен сигнальными средствами

    Tекст: Ольга Никитина

    Турецкая газета Turkiye со ссылкой на источники в иранских спецслужбах сообщила, что вертолет, разбившийся 19 мая с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, был оснащен новейшими системами навигации и сигнализации.

    Вертолетом управляли летчики армии, а не Корпуса стражей исламской революции (КСИР), как бывало раньше, передает ТАСС содержание публикации.

    В последний момент в список пассажиров были внесены глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и другие лица, которые должны были лететь в Иран из Азербайджана на другом вертолете.

    Несмотря на наличие на борту GPS, транспондера и специальной системы слежения, обеспечивающей бесперебойную передачу сигнала в течение 72 часов, место крушения было обнаружено не сразу.

    Источники в Тегеране, на которые ссылается Turkiye, предполагают, что крушение могло быть спланировано. Раиси, как один из возможных преемников 85-летнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, «не был нужен в этом уравнении и был устранен».

    Среди других кандидатов на пост преемника Хаменеи называются его сын Можтаба Хаменеи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Следствие по делу о крушении вертолета продолжается.

    Напомним, похоронная церемония Раиси запланирована на 23 мая.

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    21 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Команда Карлсона опровергла запуск его телешоу в России

    Команда Такера Карлсона опровергла запуск в России его телешоу на телеканале «Россия-24»

    Команда Карлсона опровергла запуск его телешоу в России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Распространившиеся в СМИ сообщения о якобы запуске на телеканале «Россия-24» телешоу американского журналиста Такера Карлсона не соответствуют действительности, сообщил глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон.

    Он назвал «полной ложью» сообщения о якобы запуске шоу Такера Карлсона в России, передает ТАСС.

    Ранее ряд российских СМИ выступил с утверждением, что Карлсон уже запустил собственное шоу на телеканале «Россия-24» и стал его ведущим.

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    21 мая 2024, 13:08 • Новости дня
    В Кремле назвали любопытной реакцию США на требование МУС по Нетаньяху

    Tекст: Ольга Никитина

    Реакция США на требование Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является «весьма любопытной», отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля напомнил, что Россия не является участницей Римского статута и юрисдикцию этого суда не признает.

    Песков отметил, что «ситуация более чем любопытная» в плане отношения Вашингтона, который готов использовать санкции против МУС.

    «С одной стороны, мы не поддерживаем, но с другой стороны, конечно, мы внимательно наблюдаем, фиксируем особенности позиции», – передает ТАСС слова Пескова.

    Напомним, президент США Джо Байден заявил ранее, что его страна отвергает обвинения со стороны Международного уголовного суда против властей Израиля.

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    21 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    Американский производитель вертолетов Bell заявил, что не ведет бизнес с Ираном

    Tекст: Александра Юдина

    Американская компания – производитель вертолетов Bell, представитель которых разбился с иранским президентом Эбрахимом Раиси на борту, не ведет бизнес в Иране и не обслуживает вертолетный парк страны, пишет газета Financial Times.

    Так, согласно заявлению компании Bell Textron, перевозивший Раиси вертолет не обслуживался после продажи американской компанией, а Bell не ведет никакого бизнеса в Иране и не поддерживает их вертолетный парк, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета. Есть мнение, что президенту Ирана был выделен вертолет с недостаточным оборудованием, в то время как два других вертолета смогли вылететь.

    Похоронная церемония Раиси запланирована на 23 мая.

    В Турции заявили, что гибель Раиси может быть связана с внутренней борьбой за власть в стране, он был одним из самых сильных кандидатов на пост духовного лидера.

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    21 мая 2024, 09:53 • Новости дня
    В Тебризе началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Церемония прощания с погибшими в результате катастрофы вертолета президентом Ирана Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном началась в иранском городе Тебризе на северо-западе страны, сообщило агентство IRNA.

    По его информации, в шествии участвуют несколько тысяч человек, облаченных в одежду траурных цветов, передает ТАСС.

    Агентство сообщает также, что похороны пройдут в других городах Ирана, после Тебриза гробы с телами погибших отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в столичной мечети.

    Раиси похоронят в мавзолее имама Резы в родном Мешхеде.

    Напомним, вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

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    21 мая 2024, 08:48 • Новости дня
    Гросси: В МАГАТЭ нет информации про закон США о запрете импорта урана из России

    Глава МАГАТЭ Гросси заявил об отсутствии информации про закон США о запрете импорта урана из России

    Tекст: Александра Юдина

    В Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не поступала информация про законопроект США о возможном запрете на импорт урана из России, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    По его словам, такой законопроект предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, при этом инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой Минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны, передает РИА «Новости».

    Гросси заметил, что крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже заявила, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения на запрет импорта этого стратегического материала из России.

    Напомним, в понедельник президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации.

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    22 мая 2024, 06:49 • Новости дня
    Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Киеву удары по России

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием. Об этом говорится в письме законодателей.

    «Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций», – цитирует документ РИА «Новости».

    Конгрессмены предлагают Белому дому разрешить использовать поставленное США вооружение для «нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах».

    Авторы письма утверждают, что Киев продолжает добиваться соответствующего разрешения от Вашингтона, но Белый дом «сковывает» действия ВСУ своими ограничениями.

    Ранее сообщалось, что конгрессмены потребовали увеличить число изучающих F-16 украинских пилотов

    По мнению конгрессменов, подготовка 12 украинских пилотов – это «совершенно недостаточно».

    Они призвали нарастить число обучающихся летчиков, назвав это жизненно необходимым для Киева.

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    21 мая 2024, 10:05 • Новости дня
    Участники заседания СМИД ШОС почтили память президента и главы МИД Ирана

    Tекст: Ольга Никитина

    На заседании Совета глав МИД стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) минутой молчания почтили память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД ИРИ Хосейна Амира Абдоллахияна.

    Минуту молчания объявил заместитель премьер-министра – глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу, передает ТАСС.

    Как заявил Нуртлеу, ШОС за годы своего существования обрела статус авторитетной площадки многопланового сотрудничества. Фундаментальными принципами организации он назвал добрососедство, дружбу и взаимную поддержку.

    В работе совета в этот раз впервые приняли участие главы внешнеполитических ведомств Белоруссии и Пакистана.

    Россию на саммите представляет глава МИД Сергей Лавров.

    Между тем в иранском Тебризе проходит церемония прощания с Раиси и Абдоллахияном.

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    21 мая 2024, 13:15 • Новости дня
    Песков призвал присмотреться к тем, кто не против гонки вооружений в космосе

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия призывает обратить внимание на страны, которые при голосовании в Совбезе ООН выступили против проекта резолюции РФ о недопущении гонки вооружений в космосе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отвечая на просьбу оценить риски от американской военной космической программы, Песков сказал, что если проанализировать, кто выступил против принятия российского проекта резолюции Совбеза ООН, можно получить ответ на данный вопрос.

    Говоря о рисках от военной программы США в космосе, Песков сказал, что российские спецслужбы выполняют свою работу, передает ТАСС.

    Как заявил ранее МИД, Россия разочарована результатами голосования в Совбезе ООН по проекту резолюции, представленному совместно с Китаем, о предотвращении гонки вооружений в космосе.

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    Как президент Аргентины превратился в главного хама Латинской Америки

    «Отвратительный невежда», «убийца», «фашист и коммунист». Все это лишь небольшие примеры целого водопада оскорблений и хамства, которые обрушил в последнее время на руководителей других государств и политических лидеров президент Аргентины Хавьер Милей. Зачем он это делает? На этот счет есть две версии, и одна из них крайне драматична для самого Милея. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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