Власти опровергли рост цен на вино после повышения акцизов

Минсельхоз: Повышение акцизов на вино не отразится на ценах для производителей

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что налоговая нагрузка на них останется прежней. В ведомстве уточнили, что, как и ранее, при уплате акциза виноделы смогут использовать налоговый вычет на использованный виноград, что позволит им платить всего 1 рубль за 1 литр вина, передает ТАСС.

Ранее крупнейший поставщик вина из Абхазии, сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии», приостановил работу из-за введения нового акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на некоторый алкоголь, в том числе вино и шампанское, увеличены втрое.