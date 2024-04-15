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Власти опровергли рост цен на вино после повышения акцизов
Минсельхоз: Повышение акцизов на вино не отразится на ценах для производителей
Министерство сельского хозяйства России сообщило, что запланированное на 1 мая 2024 года повышение акцизов на вино не станет причиной изменения отпускных цен для производителей.
Отмечается, что налоговая нагрузка на них останется прежней. В ведомстве уточнили, что, как и ранее, при уплате акциза виноделы смогут использовать налоговый вычет на использованный виноград, что позволит им платить всего 1 рубль за 1 литр вина, передает ТАСС.
Ранее крупнейший поставщик вина из Абхазии, сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии», приостановил работу из-за введения нового акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на некоторый алкоголь, в том числе вино и шампанское, увеличены втрое.