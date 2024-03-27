Политические партии начали подготовку к Единому дню голосования

Tекст: Ольга Никитина

Партия «Единая Россия» начала подготовку к новым выборам раньше всех: у партийцев на этой неделе начинается выдвижение участников предварительного голосования для определения ее кандидатов на сентябрьских выборах в регионах. Многоступенчатая процедура праймериз для формирования партийного списка на выборах уже стала традицией «Единой России», но в этом году праймериз проводятся по новым правилам, и главное новшество нынешней процедуры – дополнительные преференции участникам СВО, пишет НОМ.

Главная преференция для участников боевых действий касается подведения итогов праймериз: к числу набранных ими голосов будет добавляться 25% от полученного результата. Такая кадровая политика, как подчеркивают в партии, соответствует озвученным в рамках послания Федеральному собранию тезисам президента Владимира Путина, согласно которым ветераны СВО должны стать новой элитой страны. Тогда Путин анонсировал для них специальную кадровую программу «Время героев», которая будет работать по тем же стандартам, что и «Школа губернаторов» и кадровый конкурс «Лидеры России».

Уже на будущей неделе КПРФ собирает президиум ЦК для подготовки общероссийского партсобрания. В мае решено провести пленум по предстоящим осенью выборам в регионах.

В ЛДПР также стартовала подготовка к Единому дню голосования 2024 года. Актив ЛДПР провел по этой теме семинар в подмосковном Серпухове. На мероприятии присутствовали координаторы региональных отделений партии со всей страны и депутаты Госдумы. Лидер партии Леонид Слуцкий определил ключевые проблемы страны и пути их решения в рамках подготовки к ЕДГ-2024.

Еще до окончания президентской избирательной кампании глава партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов рассказал о предстоящей работе по проведению избирательных кампаний ближайших нескольких лет. Он отметил, что в преддверии проведения ЕДГ 2024 года в партии сформирован предвыборный штаб, который возглавил депутат Госдумы Валерий Гартунг. Аналогичная структура создана для подготовки к выборам в Государственную Думу 2026 года, ее возглавил вице-спикер Госдумы, секретарь бюро Президиума партии Александр Бабаков. Миронов выразил надежду, что по результатам ближайших думских выборов наша партия должна стать второй политической силой в стране.

Партия «Новые люди» планирует участвовать в ЕДГ-2024 в новом формате – она планирует объединение с Партией роста. Первоначально съезд партии был намечен на 29 марта, из-за теракта в «Крокус Сити Холле» его перенесли на апрель. Между тем партия полна амбициозных планов: она рассчитывает как минимум увеличить в два раза свою фракцию в Госдуме по итогам выборов в 2026 году. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков в ходе встречи с международными наблюдателями на выборах президента России. На выборах в Госдуму в 2021 году партия «Новые люди» получила 5,32% голосов.

Исполнительный директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков считает, что предстоящий ЕДГ может повысить градус конкуренции в политическом поле.

«Активность политических партий, начавшаяся сразу после объявления итогов президентских выборов, говорит о том, что они не собираются брать паузу. Кампания в сентябре будет острой, поскольку для ЛДПР и КПРФ спор за статус второй партии не прекратился, а скорее даже обострился. «Новым людям» также надо закреплять общероссийскую известность и статус федеральной партии расширением своего депутатского корпуса, а СРЗП, по факту пропустившей президентские выборы, на этом фоне ничего не остается, как активизировать силы. Что касается «Единой России», она, скорее всего, конвертирует участие в победе Владимира Путина в собственную поддержку», – объяснил эксперт.

