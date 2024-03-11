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Названа дата проведения онлайн-марафона «Ночь выборов» в Москве
Анонсирован онлайн-марафон «Ночь выборов» в Москве
Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов – 2024. У России нет границ» пройдет 17 марта, сообщила на пресс-конференции председатель оргкомитета онлайн-марафона Алена Август.
«17 марта мы намерены провести так же ярко и огненно, как это мы делаем всегда с 2017 года, девятую «Ночь выборов» и вторую президентскую», – передает ее слова ТАСС.
Экспертная площадка будет работать в завершающий день выборов на Цветном бульваре в Москве. Ее работа продлится 12 часов и будет транслироваться онлайн. Август отметила, что традиционно трансляцию марафона смотрят не только в России, но также в Америке и Европе.
Председатель оргкомитета сообщила, что принять участие в мероприятии дали согласие три кандидата в президенты РФ, и выразила надежду, что и «четвертый кандидат в какой-то форме будет участвовать».
«Это точно та площадка, на которой собираются лучшие специалисты в области политконсультирования, политтехнологии, социологии, сами политики, представители штабов. И это те эксперты, которым можно верить», – сказала Август. Она добавила, что организаторы ожидают рекордное количество международных наблюдателей и СМИ на площадке.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
За президентский пост борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).