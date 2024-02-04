Стало известно об употреблении Маском наркотиков с руководством SpaceX

WSJ: Друзья и коллеги Маска употребляли с ним наркотики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает WSJ, в последние годы Маска замечали на вечеринках употребляющим экстази и кетамин, вместе с ним наркотики употребляли топ-менеджеры Tesla и SpaceX, которые вложили десятки миллионов долларов в компании Маска или имеют крупные опционы на акции, пишет РБК.

Издание отмечает, что окружение Маска и некоторые члены совета директоров обеспокоены его состоянием, так, друг бизнесмена и бывший член правления Tesla Ларри Эллисон зимой 2022 года предложил Маску посетить его остров на Гавайях, чтобы «отдохнуть от работы и слезть с наркотиков».

Ранее миллиардер Илон Маск в ответ на подозрения СМИ в том, что он активно употребляет наркотики, заявил, что выборочные тесты за последние три года не выявили в его организме никаких следов наркотиков или алкоголя.

Напомним, представитель пресс-службы оборонного ведомства США Джефф Юргенсон заявил, что Пентагон не комментирует публикацию о возможной наркозависимости владельца компании SpaceX Илона Маска.