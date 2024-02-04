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Стало известно об употреблении Маском наркотиков с руководством SpaceX
WSJ: Друзья и коллеги Маска употребляли с ним наркотики
Илон Маск употреблял наркотики с приближенными и коллегами, которые боялись отказать ему и потерять капитал, и социальный статус, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как сообщает WSJ, в последние годы Маска замечали на вечеринках употребляющим экстази и кетамин, вместе с ним наркотики употребляли топ-менеджеры Tesla и SpaceX, которые вложили десятки миллионов долларов в компании Маска или имеют крупные опционы на акции, пишет РБК.
Издание отмечает, что окружение Маска и некоторые члены совета директоров обеспокоены его состоянием, так, друг бизнесмена и бывший член правления Tesla Ларри Эллисон зимой 2022 года предложил Маску посетить его остров на Гавайях, чтобы «отдохнуть от работы и слезть с наркотиков».
Ранее миллиардер Илон Маск в ответ на подозрения СМИ в том, что он активно употребляет наркотики, заявил, что выборочные тесты за последние три года не выявили в его организме никаких следов наркотиков или алкоголя.
Напомним, представитель пресс-службы оборонного ведомства США Джефф Юргенсон заявил, что Пентагон не комментирует публикацию о возможной наркозависимости владельца компании SpaceX Илона Маска.