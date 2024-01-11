Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Пентагон не стал комментировать информацию СМИ о наркозависимости Маска
Пентагон не комментирует слухи о наркозависимости Маска, с которым у ведомства контракт
Пентагон не комментирует публикацию о возможной наркозависимости владельца компании SpaceX Илона Маска, заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства США Джефф Юргенсон.
По его словам, в Минобороны США нечего заявить относительно выдвинутых в СМИ подозрений относительно конкретного лица, передает РИА «Новости». Юргенсон добавил, что Пентагон заключает контракты с организациями и следует в этой работе федеральным правилам оборонных закупок.
Ранее Forbes сообщил, что Маск в ответ на подозрения СМИ в том, что он активно употребляет наркотики, заявил, что выборочные тесты за последние три года не выявили в его организме никаких следов наркотиков или алкоголя.