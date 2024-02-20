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Мадуро согласился с высказываниями президента Бразилии о действиях Израиля
Президент Венесуэлы Мадуро поддержал главу Бразилии Лулу да Силву, сравнившего действия Израиля с методами Гитлера
Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который сравнил операцию Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии против еврейского народа.
Свою точку зрения лидер страны изложил в передаче «С Мадуро плюс». Венесуэльский президент напомнил, что монстра Гитлера создали западные лидеры, а военный аппарат Израиля имеет такое же финансирование, передает ТАСС.
Он согласился со словами Лулы да Силвы о том, что израильское правительство делает то же самое [с палестинским народом], что Гитлер сделал против евреев.
Также Мадуро призвал Израиль прекратить массовые убийства, отметив, что человечество восстановит скоро там справедливость.
Лула да Силва заявил, что происходящее в секторе Газа – геноцид, и сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. По последним данным Минздрава сектора Газа, число погибших от израильских ударов достигло почти 29 тыс. человек, ранения получили более 68,8 тыс. человек.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил Лулу да Силву персоной нон-грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией.