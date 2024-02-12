Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.0 комментариев
Сборная Бразилии по футболу не попала на Олимпиаду впервые с 2004 года
Сборная Бразилии по футболу проиграла команде Аргентины в матче финальной стадии квалификационного турнира на Олимпийские игры 2024 года в Южной Америке и не попала на турнир в Париже.
Встреча в Каракасе завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев, в другом матче дня сборная Парагвая победила команду Венесуэлы со счетом 2:0, передает РИА «Новости».
Парагвайцы набрали семь очков и заняли первое место в турнирной таблице. Вторыми с пятью очками стали аргентинцы. Обе команды квалифицировались на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Команда Бразилии, выигравшая две последних Олимпиады, с тремя очками не попала на турнир, что случилось впервые с 2004 года.
Ранее клубам и сборной Бразилии грозило отстранение от соревнований из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента организации.