Названо число сообщений активных блогеров России в октябре

Председатель общественного совета при Минцифры Алексей Гореславский подчеркнул, что блогерство занимает важное место в современных медиа. Говоря о регистрации владельцев каналов с количеством подписчиков свыше 10 тыс. человек, спикер сообщил, что согласно опросу Rambler&Co, 35% пользователей считают, что обязательная регистрация усложнит блогерам создание контента.

«Считаю нашей целью разъяснить обществу, что закон не ограничивает авторов контента, а создает позитивные условия для создания безопасного и комфортного онлайн-пространства. Для блогеров он предлагает инструменты монетизации, недоступные на зарубежных площадках, а для пользователей – безопасность и защиту от мошенничества, дезинформации и фейков. Считаю, что Общественный совет при Минцифры может выступить в качестве площадки для обсуждения данной темы с участием самих блогеров, представителей общественных организаций, бизнеса в лице отечественных площадок и регуляторов», – пояснил он.

Сопредседатель комиссии по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти Общественного совета при Минцифры России Вячеслав Лащевский добавил, что закон о регистрации блогеров-десятитысячников очень важен для общества, бизнеса и государства.

«В октябре 2024 года число активных авторов в социальных медиа составило 74,9 млн человек. Они написали 1,8 млрд публичных сообщений в интернете – постов, репостов, комментариев. Такое количество контента необходимо анализировать», – сказал он.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что закон направлен на борьбу с мошенничеством и экстремизмом. Регистрация владельцев каналов помогает очистить рынок от анонимных источников фейков.

Директор департамента развития массовых коммуникаций Минцифры Екатерина Ларина подчеркнула, что анонимность в интернете зачастую связана с незаконной деятельностью. Она отметила, что многие платформы уже имеют данные пользователей.

Журналист Илья Гогуа добавил, что регистрация повышает прозрачность и доверие к блогерам. Процедура регистрации проста, что подтверждает его личный опыт.