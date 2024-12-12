Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
На Соборной площади Кремля установили новогоднюю ель
В Кремле установили 90-летнюю новогоднюю ель высотой 25 метров
На Соборной площади Кремля установили 90-летнюю новогоднюю ель высотой 25 метров, доставленную из Можайского района Подмосковья.
На Соборной площади Кремля установлена главная новогодняя ель, сообщает ТАСС. Ель была найдена вблизи деревни Знаменка Московской области. Ей 90 лет, ее высота составляет 25 метров, а размах ветвей – восемь метров.
Ель доставили в Кремль и установили на площадь в центре столицы. Взамен срубленного дерева на территории Можайского района будут высажены молодые деревья. Саженцы уже переданы руководству городского округа.
С 2007 года главную новогоднюю ель в Кремль доставляют исключительно из Подмосковья. Можайский городской округ уже в третий раз предоставил ель для установки в Кремле. Впервые дерево из этого округа нашли в 2009 году, затем – в 2019 году. Нынешнюю ель лесники обнаружили более 10 лет назад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Управделами президента выбрали 90-летнюю ель высотой 30 метров для украшения Кремля на Новый год. Накануне главную новогоднюю ель России, которую по традиции установят на Соборной площади, привезли в Кремль. А участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, нашедшему главную новогоднюю ель страны, вручили новый рабочий автомобиль Niva Chevrolet для выполнения служебных обязанностей.