На Соборной площади Кремля установили новогоднюю ель

В Кремле установили 90-летнюю новогоднюю ель высотой 25 метров

Tекст: Мария Иванова

На Соборной площади Кремля установлена главная новогодняя ель, сообщает ТАСС. Ель была найдена вблизи деревни Знаменка Московской области. Ей 90 лет, ее высота составляет 25 метров, а размах ветвей – восемь метров.

Ель доставили в Кремль и установили на площадь в центре столицы. Взамен срубленного дерева на территории Можайского района будут высажены молодые деревья. Саженцы уже переданы руководству городского округа.

С 2007 года главную новогоднюю ель в Кремль доставляют исключительно из Подмосковья. Можайский городской округ уже в третий раз предоставил ель для установки в Кремле. Впервые дерево из этого округа нашли в 2009 году, затем – в 2019 году. Нынешнюю ель лесники обнаружили более 10 лет назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Управделами президента выбрали 90-летнюю ель высотой 30 метров для украшения Кремля на Новый год. Накануне главную новогоднюю ель России, которую по традиции установят на Соборной площади, привезли в Кремль. А участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, нашедшему главную новогоднюю ель страны, вручили новый рабочий автомобиль Niva Chevrolet для выполнения служебных обязанностей.