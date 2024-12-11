Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.8 комментариев
Медведев раскрыл секрет бодрости после перелетов
Медведев признался в любви к хорошему чаю для бодрости по утрам
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что чашка хорошего зеленого чая помогает ему взбодриться по утрам после долгих перелетов, особенно в Китай.
Во время визита в Пекин Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия», рассказал о своем утреннем ритуале, который помогает ему справляться с утренней усталостью после длительных перелетов. Как передает ТАСС, Медведев отметил, что для него важно начинать утро с хорошего зеленого чая.
Этот комментарий прозвучал в ответ на вопрос о его предпочтениях в китайской культуре, касающихся блюд, мест и ритуалов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев восхитился экономическим развитием Китая и назвал его примером для подражания. Медведев предупредил об угрозе создания биооружия с помощью искусственного интеллекта, подчеркивая важность международных усилий по контролю над новыми технологиями.