Медведев признался в любви к хорошему чаю для бодрости по утрам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время визита в Пекин Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия», рассказал о своем утреннем ритуале, который помогает ему справляться с утренней усталостью после длительных перелетов. Как передает ТАСС, Медведев отметил, что для него важно начинать утро с хорошего зеленого чая.

Этот комментарий прозвучал в ответ на вопрос о его предпочтениях в китайской культуре, касающихся блюд, мест и ритуалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев восхитился экономическим развитием Китая и назвал его примером для подражания. Медведев предупредил об угрозе создания биооружия с помощью искусственного интеллекта, подчеркивая важность международных усилий по контролю над новыми технологиями.